El presidente de RTVE considera a la comisión de investigación sobre la corporación “un tribunal de excepción política”

El presidente de RTVE, José Pablo López, considera a la comisión de investigación sobre la corporación, que acaba de quedar constituida en el Senado, “un tribunal de excepción política”. López ha afirmado también este miércoles durante su comparecencia periódica ante la comisión de control parlamentario que esta iniciativa impulsada por el PP “roza la ilegalidad”.

Ante la pregunta formulada por el senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal Juanjo Ferrer Martínez sobre esta nueva comisión de investigación, que se suma a la ya existente para el control periódico de la corporación de medios públicos españoles, el compareciente ha respondido: “Esta pregunta me permite clarificar dónde considero que termina el legítimo control parlamentario y empieza el hostigamiento político —igual que ha sucedido en Francia durante los últimos meses— al que se va a someter a la radiotelevisión pública. Mi opinión es firme: la comisión creada por el Partido Popular y Vox aquí en el Senado no busca transparencia, sino castigar el éxito de la radiotelevisión pública. Es un tribunal de excepción política que se asienta sobre tres realidades que les resultan insoportables a ambos grupos. En primer lugar, se nos ataca cuando presentamos los mejores indicadores en 14 años, tanto a nivel económico como a nivel de audiencia. Somos líderes en el target comercial, y eso es lo que realmente preocupa: que la pública compita”.

A continuación, López ha afirmado: “Esta comisión actúa o va a actuar a mi juicio —ojalá no fuera así— como el brazo ejecutor de un lobby que no soporta nuestra relevancia”. Y ha añadido: “Su nerviosismo responde a una realidad: mientras RTVE crece los grandes grupos han reportado caídas en sus beneficios. La comisión pretenderá sin duda alguna debilitar a la pública para que deje de ser competitiva y devuelva el terreno ganado a las cuentas de resultados de algunos otros operadores. Pero lo más grave es que esta iniciativa, como hemos puesto de manifiesto, roza la ilegalidad. Hemos solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que analice esta comisión a la luz del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, y active los mecanismos europeos de cooperación.

Para el compareciente, “fiscalizar las líneas editoriales desde un órgano político es una anomalía democrática que Europa prohíbe expresamente”. Y ha añadido: “Además, esto se va a hacer en contra de la Constitución y en contra de la Ley 17/2006, que establece que el control de la radio y la televisión públicas corresponde a las Cortes Generales, y no solamente a una de las cámaras”. El presidente de RTVE ha considerado “tan grave la situación” como para que la Unión Europea de Radiodifusión haya emitido “un respaldo rotundo a RTVE, y advierte de que esta comisión de investigación es una amenaza directa a la independencia de los medios”.

Esta nueva comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado, donde este partido cuenta con mayoría absoluta y controla tanto la agenda como los tiempos, es la séptima en la Cámara alta durante la presente legislatura y quedó constituida este martes. El Senado y el Congreso cuentan desde la VIII legislatura con una comisión mixta de control a la corporación de medios públicos españoles, la misma donde este miércoles ha comparecido su presidente. José Pablo López ha arremetido en varias intervenciones contra la nueva comisión de investigación que actuará de forma paralela sobre el mismo sujeto de fiscalización parlamentaria.