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México
NUEVA SANTA MARÍA, AZCAPOTZALCO

Una familia entera es asesinada en su casa en Azcapotzalco en la capital de México

Una pareja y sus dos hijas menores de edad han sido halladas sin vida en su domicilio de la colonia Nueva Santa María

Peritos y elementos de la policía en Azcapotzalco, en Ciudad de México, el 23 de abril.Rogelio Morales (CUARTOSCURO)
Verónica M. Garrido
Verónica M. Garrido
México -
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Una familia de cuatro integrantes ha sido asesinada dentro de su casa en la a alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México. Las víctimas son una pareja de 47 años y sus dos hijas, de 16 y 12, según ha confirmado este martes la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). De acuerdo con la SSC, los cuatro fueron atacados con un arma punzocortante.

Un familiar fue a la casa, en la esquina de Begonias y Guanábanas de la colonia Nueva Santa María, al norte de la capital para visitarlos y los encontró muertos con señales de violencia. La SSC ha informado de que los policías investigan la vivienda, mientras el Ministerio Público ha abierto una investigación con peritos, las cámaras de la zona y entrevistas a vecinos. No han confirmado personas detenidas ni la línea principal de investigación.

[Información en desarrollo...]

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