El Ministerio de Cultura impulsa una “habitación propia” para la danza

La Oficina de Difusión de la Danza (ODD), que se ha presentado este miércoles en el Auditorio Nacional de Música, nace como un nuevo organismo del INAEM para apoyar al sector

“La danza ya tiene una habitación propia dentro del Ministerio de Cultura”, declaraba esta mañana Paz Santa Cecilia, directora del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Y presentaba así de manera oficial la Oficina de Difusión de la Danza (ODD), nuevo organismo que nace para favorecer y promover la danza. La declaración recogía una alegría visible en Santa Cecilia por estar cumpliéndose uno de los objetivos de la dilatada reforma del INAEM, que aunque fue anunciada de forma oficial en febrero de 2025, viene barruntándose entre bastidores desde hace décadas. “Paz me ha recordado desde el principio la necesidad de la danza por dejar de ser la hermana pobre de las artes. También Getsemaní de San Marcos, que forma parte de mi gabinete”, apuntaba más tarde el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que fue el último en intervenir y definió esta presentación de la ODD como un “auténtico hito para la danza, así es de importante”.

Celebrado en la misma jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Danza, hoy 29 de abril, el acto ha congregado a centenares de profesionales entre bailarines y coreógrafos, programadores, directores de centros de creación, festivales y residencias, y prensa especializada. No se recordaba una ceremonia tan numerosa alrededor de esta disciplina desde que se presentó el Portal de la Danza en España, danza.es, hace veinte años, con Carmen Calvo como Ministra de Cultura y José Antonio Campos como director general del INAEM. Si aquel evento tuvo lugar en el Museo Centro de Arte Reina Sofía en 2006, el de hoy se ha desarrollado en el Auditorio Nacional de Música. Dos emplazamientos que dejan en evidencia la carencia de un teatro para la danza, necesidad que el sector también reclama desde hace décadas, para empezar a normalizar la salud de la danza y equiparar su apoyo al de otras ciudades europeas.

Con invitados como el director de la Biennale de la Danse y de la Maison de la Danse de Lyon, Tiago Guedes, y el director del centro de creación de danza La Caldera de Barcelona, Javier Cuevas, se ha ido desgranado en el escenario la línea de actuación de la nueva ODD, que se centrará en tres focos principales: internacionalización, formación y fomento, y difusión. “Se trata de ensanchar y profundizar en recursos para la danza y entender los retos”, declaraba Cuevas.

Sobre la presencia de la danza en foros internacionales se han adelantado eventos y fechas como el Foco Ibérico, una sección monográfica para mostrar creaciones de artistas de España y Portugal, prevista para la Biennale de la Danse de Lyon en 2027. También habrá actividades paralelas y la presencia de coreógrafos emergentes que se seleccionarán mediante convocatoria pública.

De izquierda a derecha, Javier Monsalve, director general de Artes Escénicas y Música; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia. MERCHE BURGOS

El Aula ODD sostendrá el núcleo del apartado de formación de esta oficina y arranca el próximo mes de junio con actividades en conservatorios profesionales de Cáceres, Puertollano y Barcelona. Además, se invitará a profesores de escuelas internacionales que impartirán formación en España, como la Royal Ballet School a finales de año. Con la idea de ampliar la cobertura y presencia de la danza, desde la formación, se desarrollarán actividades junto al Consejo Superior de Deportes y las selecciones españolas de Patinaje sobre Hielo y de Natación Artística.

El fomento de la creación, bautizado como ODD en Red, se ha iniciado con la colaboración con el Centro Coreográfico La Caldera (Barcelona), a través de las residencias de creación en el Castillo Palacio de Magalia (ávila), recuperadas por el INAEM el año pasado. También con esta entidad catalana se pondrán en marcha mentorías internacionales para distribuidores de danza. La primera tendrá lugar en Portugal durante una semana y estará conducida por Marta Oliveres, gestora cultural y comisaria de larga trayectoria. “Porque Portugal nos lleva la delantera en residencias artísticas”, apuntaba la directora del INAEM.

El aspecto más social de la danza se trabajará en una colaboración entre la ODD y el Centro Coreográfico de La Gomera a través del modelo DAD (Dimensiones Ampliadas de la Danza), que el espacio canario desarrolla desde hace veinticinco años. La salud y la mediación ocuparán el foco de este programa.

Para la comunicación de las actividades de la ODD y otras relacionadas con la profesión de la danza en general, se ha recuperado la estructura e información contenida en danza.es, ahora convertida en web de la Oficina de la Difusión de la Danza. Nada se ha dicho sobre cómo resolver o afrontar uno de los mayores males de la danza, ese que pasa por la insuficiente programación, tanto en teatros públicos como privados, que deja una brecha entre creación y exhibición y a multitud de coreógrafos e intérpretes en situación de precariedad. Era uno de los temas de conversación tras finalizar el acto, que la profesión ha recibido con bastante alegría y algo de escepticismo.

Las mayores ovaciones de este formato híbrido entre gala y acto oficial, en el que se ha presentado la ODD, han sido para los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España, que han inaugurado y cerrado el acto, respectivamente, con fragmentos de MASA, coreografía de Luz Arcas que se estrenará a finales de mayo y Afanador, gran éxito en la historia del BNE, con coreografía de Marcos Morau / La Veronal y Miguel Ángel Corbacho. Los directores de estas dos compañías públicas, Muriel Romero y Rubén Olmo, también subieron a escena para leer el manifiesto por el Día Internacional de la Danza, que este año ha escrito la coreógrafa canadiense Crystal Pite, en el que recuerda: “En la danza, y en el acto de crearla, encontramos la prueba de que la humanidad es algo más que su último fracaso colectivo”.