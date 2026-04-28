El hijo de López Obrador libra los reacomodos en Morena y se mantiene como secretario de Organización

El Congreso Nacional de Morena ha sido convocado para renovar únicamente la presidencia y la secretaría de Finanzas; la cartera que ocupa Andrés López Beltrán no será renovada

Andrés Manuel López Beltrán ha librado, al menos momentáneamente, la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la dirigencia nacional de Morena. La Secretaría de Organización, que encabeza el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no ha sido considerada en la convocatoria al Congreso Nacional de Morena, en el que se elegirá una nueva presidencia tras la renuncia de Luisa María Alcalde.

En el documento hecho público este lunes por la aún presidenta nacional del partido, se establece que el Congreso Nacional sesionará para sustituir solo dos cargos del Comité Ejecutivo Nacional: la presidencia, que dejó vacante Alcalde, y la Secretaría de Finanzas, ocupada actualmente por Iván Herrera Zazueta. Los demás cargos, electos en septiembre de 2024 para un periodo de tres años, quedan sin cambios: Secretaría General, Organización, Mujeres, Jóvenes, Diversidad Sexual, Pueblos Originarios, Movimientos Sociales, Mexicanos en el Exterior, Ciencia y Cultura, y la de Comunicación, Difusión y Propaganda.

López Beltrán ha evitado pronunciarse públicamente sobre los cambios que se han precipitado en su partido en los últimos días; sin embargo, hace una semana todavía encabezó una reunión con diputados federales de Morena para planear la estrategia territorial de las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio en Coahuila, donde se renovará el Congreso local, y en las que Morena compite sin sus aliados y con pocas posibilidades de triunfo. Fuentes de Morena aseguran que el hijo del expresidente podría mantenerse en la Secretaría de Organización, al menos hasta que se celebren dichos comicios.

Por lo pronto, la convocatoria al Congreso Nacional precisa que la nueva dirigencia será electa para concluir el periodo para el que fue electa Luisa María Alcalde (del 3 de mayo de 2026 al 1 de octubre de 2027); es decir, será un cargo interino para salir de la crisis en la que se ha metido el partido y afrontar las elecciones federales y locales del próximo año. “El eventual nombramiento y ratificación de sus integrantes deberá fortalecer la organización y velar por el legado que ha construido el licenciado Andrés Manuel López Obrador y apoyar la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, se lee en la convocatoria.

En la orden del día se establece que los trabajos aún serán conducidos por Luisa María Alcalde, presidenta saliente del CEN, y por el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Además, el Congreso aprobará la integración de nuevos consejeros y consejeras nacionales, entre los que se podría encontrar Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar y a quien todos apuntan como próxima presidenta del partido, y que debe ser consejera antes de ser considerada para ocupar el cargo. También se hará una reforma a los estatutos de Morena, que permitirá dar viabilidad a los cambios.

El Congreso Nacional será el último paso de una intervención iniciada desde hace dos semanas por la presidenta Claudia Sheinbaum en su partido; primero, con la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, para colocarla como presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, y luego con la invitación que le hizo a Luisa María Alcalde para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, tras la renuncia de Esthela Damián a ese cargo para buscar la gubernatura de Guerrero.

La presidenta Sheinbaum ha movido sus piezas sin regatearle elogios a las funcionarias involucradas, incluida Alcalde, a quien le ha reconocido su labor al frente de Morena. Al referirse a estos ajustes, en su conferencia de esta mañana, Sheinbaum ha dicho que hasta el momento no ha recibido renuncia o comunicación de la actual secretaria el Bienestar.