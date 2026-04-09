El video de seguridad de la escuela registra cómo el adolescente que mató a dos profesoras fue desarmado por sus compañeros

La Fiscalía estatal ha explicado que varios estudiantes redujeron en el baño al atacante, de 15 años, para luego entregarlo a la policía. Los investigadores aún no han encontrado el celular, clave en la investigación

La tragedia en el bachillerato Lázaro Cárdenas, en Michoacán (occidente de México), donde un adolescente de 15 años mató a dos profesoras ofrece nuevas claves para entender el horror del pasado 24 de marzo. La Fiscalía estatal ha dado a conocer este jueves nuevos materiales de la investigación contra Osmel H., el alumno que atacó a dos maestras con un rifle semiautomático con el que había posado en sus redes sociales la noche anterior. Nuevos vídeos de seguridad de la escuela han dado respuesta a una de las preguntas que aún quedaban en el aire: ¿Cómo fue detenido el atacante después de su crimen? Fueron otros estudiantes del bachillerato Antón Makárenko quienes desarmaron a su compañero y lo entregaron a la policía.

“Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes. Su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad”, ha destacado el fiscal, Carlos Torres Piña. La acción de los estudiantes cambia la primera versión de la Fiscalía, que había argumentado que Osmel se quedó pasmado durante varios minutos, después de que el arma se quedara sin recarga. También quedaban dudas que surgieron por los vídeos que circularon en redes sociales en los que se veía al niño atado con una cuerda con los policías municipales.

La nueva evidencia resuelve ese punto. Después de matar a María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Bedolla, de 37, en la entrada del colegio, Osmel se escondió en el baño, según ha relatado este jueves el fiscal. Fue ahí donde sus compañeros lo desarman y lo sacan de la escuela para que luego sea detenido por la policía.

El fiscal también ha agregado un nuevo elemento: el fusil que utilizó, y con el que posó en redes sociales la noche antes del tiroteo, es un “arma hechiza”. Es decir, está integrada por diferentes partes de diferentes rifles. “Pero sí es calibre R-15″, ha aclarado Torres Piña. La familia del menor sigue sin saber de dónde la sacó. Al momento de su detención, Osmel, hijastro de un agente de la Marina mexicana, aseguró que la agarró de casa.

El joven que disparó en la preparatoria. @vodka.om

Todavía hay un elemento clave en la investigación con el que la Fiscalía no ha podido contar. Tras más de dos semanas de la tragedia, las autoridades no han podido encontrar el teléfono del atacante. Ni siquiera después de catear su casa.

Según adelantó Torres Piña a EL PAÍS a finales de marzo, el celular es clave para las investigaciones. Sobre todo para entender los motivos concretos del joven —que publicó en redes, y antes del ataque, material del movimiento misógino incel— y para averiguar si tuvo contacto con otras personas con las que posiblemente planeó el tiroteo. En aquella ocasión, y a pregunta de este periódico, la Fiscalía no descartó la posibilidad de que algún colaborador del adolescente haya escondido el móvil.

A finales de marzo, un juez de control de Michoacán vinculó a proceso al niño, investigado por los delitos de feminicidio y portación de armas y de cartuchos. La próxima audiencia está programada para el 24 de abril. Será entonces cuando la Fiscalía deba terminar su investigación complementaria para acreditar que Osmel sí cometió los delitos que se le imputan.

La ley mexicana, sin embargo, contempla un castigo menor para él por su edad: un máximo de tres años en un centro de reclusión juvenil.