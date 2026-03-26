El Gobierno de Milei declara “organización terrorista” al Cartel Jalisco Nueva Generación
Siguiendo la estela de Estados Unidos, el Ejecutivo argentino fundamenta su decisión “en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”
El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), originario de México, fue declarado como “organización terrorista” por el Gobierno de Javier Milei, siguiendo la estela de Estados Unidos, cuyo Gobierno, que dirige Donald Trump, hizo lo propio el año pasado. La comunicación oficial de Argentina indica que la decisión fue tomada en el marco de los compromisos internacionales asumidos “en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.
Adoptada en coordinación entre los ministerios de Relaciones Exteriores, de Seguridad y de Justicia del país sudamericano, además de la Secretaría de Inteligencia, la medida “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”, informó la Oficina del Presidente. El CJNG es una de las organizaciones criminales más potentes de América, con importantes negocios de tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa.
La declaración supone la incorporación del cartel al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esa inscripción habilita, según el comunicado oficial, “la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas” para “limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros”, al tiempo que “protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.
El Cartel Jalisco Nueva Generación nació hace más de 15 años como un brazo armado del poderoso Cartel de Sinaloa. En 2010 quedó conformada como una estructura con autonomía, después de la muerte de Ignacio Coronel, Nacho Coronel, uno de los líderes de la organización de Sinaloa. El máximo dirigente del Cartel Jalisco era Nemesio Oseguera, el Mencho, uno de los criminales más buscados del mundo, hasta que, el mes pasado, fue abatido por el Ejército mexicano.
El presidente Milei, incondicionalmente alineado con el gobierno estadounidense de Donald Trump, ya declaró como terroristas a la presunta organización venezolana conocida como Cartel de los Soles, a la milicia palestina Hamás, a la agrupación islamista Hermanos Musulmanes y a la iraní Fuerza Quds.
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