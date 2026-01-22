Todos los nominados a los Premios Oscar 2026
La Academia anuncia los candidatos para la 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine que se llevará a cabo el 15 de marzo
La carrera para los premios Oscar está cada vez más cerca del final con el anuncio de los nominados este jueves. La 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine se llevará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles —sede de la gala desde principios de siglo— y será presentada por Conan O’Brien por segundo año consecutivo.
Los actores Danielle Brooks & Lewis Pullman fueron los encargados de desvelar los candidatos entre los cuales destaca Los pecadores, que se posiciona como la película más nominada en la historia de los Oscar con 16 oportunidades de hacerse con la estatuilla —superando así las 14 de Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). Mientras, la española Sirât ha logrado dos nominaciones, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido.
Mejor película
Bugonia (Focus Features – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen)
F1 (Apple Original Films / Warner Bros. – Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Joseph Kosinski, Jeremy Kleiner, Brad Pitt)
Frankenstein (Netflix – Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber)
Hamnet (Focus Features – Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes, Steven Spielberg, Nicolas Gonda)
Marty Supreme (A24 – Ronald Bronstein, Eli Bush, Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Josh Safdie)
Una batalla tras otra (Warner Bros. – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson)
El agente secreto (Neon – Emilie Lesclaux)
Valor sentimental (Neon – Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar)
Los pecadores (Warner Bros. – Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian)
Sueño de trenes (Netflix – Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Willian Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler)
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Ryan Coogler, por Los pecadores
Joachim Trier, por Valor sentimental
Chloé Zhao, por Hamnet
Josh Safdie, por Marty Supreme
Mejor actor
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B. Jordan, por Los pecadores
Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz
Jessie Buckley, por Hamnet
Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Renate Reinsve, por Valor sentimental
Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental
Delroy Lindo, por Los pecadores
Sean Penn, por Una batalla tras otra
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, por Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
Amy Madigan, por Weapons
Wunmi Mosaku, por Los pecadores
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor película internacional
Un simple accidente, de Francia (dir. Jafar Panahi)
El agente secreto, de Brasil (dir. Kleber Mendonça Filho)
Valor sentimental, de Noruega (dir. Joachim Trier)
Sirât, de España (dir. Oliver Laxe)
The Voice of Hind Rajab, de Túnez (dir. Kaouther Ben-Hania)
Mejor película de animación
Arco (Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman)
Elio (Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi)
KPop Demon Hunters (Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong)
Little Amélie or the Character of Rain (Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade)
Zootrópolis 2 (Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino)
Mejor película documental
The Perfect Neighbor (Geeta Gandbhir, Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne)
Mr. Nobody Against Putin (Nominados por determinar)
Cutting Through Rocks (Sara Khaki y Mohammadreza Eyni)
Come See Me In The Good Light (Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen)
The Alabama Solution (Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman)
Mejor guion original
Blue Moon (Robert Kaplow)
Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
Valor sentimental (Joachim Trier y Eskil Vogt)
Los pecadores (Ryan Coogler)
Weapons (Zach Cregger)
Mejor guion adaptado
Bugonia (Will Tracy)
Frankenstein (Guillermo del Toro)
Hamnet (Maggie O’Farrell y Chloé Zhao)
Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
Sueño de trenes (Clint Bentley y Greg Kwedar)
Mejor fotografía
Frankenstein (Dan Laustsen)
Marty Supreme (Darius Khondji)
Una batalla tras otra (Michael Bauman)
Los pecadores (Autumn Durald Arkapaw)
Sueño de trenes (Adolpho Veloso)
Mejor montaje
F1 (Stephen Mirrione)
Valor sentimental (Olivier Coutté)
Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)
Los pecadores (Michael P. Shawver)
Mejor reparto
Hamnet (Nina Gold)
Marty Supreme (Jennifer Venditti)
Una batalla tras otra (Cassandra Kulukundis)
El agente secreto (Gabriel Domingues)
Los pecadores (Francine Maisler)
Mejor sonido
F1 (Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendowlyn Yates Whittle)
Frankenstein (Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile, Brad Zoern)
Una batalla tras otra (Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor)
Los pecadores (Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker)
Sirât (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)
Mejor banda sonora
Frankenstein (Alexandre Desplat)
Hamnet (Max Richter)
Una batalla tras otra (Jonny Greenwood)
Los pecadores (Ludwig Göransson)
Bugonia (Jerskin Fendrix)
Mejor diseño de producción
Una batalla tras otra (Florencia Martin, Anthony Carlino)
Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau)
Hamnet (Fiona Crombie, Alice Felton)
Marty Supreme (Jack Fisk, Adam Willis)
Los pecadores (Hannah Bleachler, Monique Champagne)
Mejor vestuario
Frankenstein (Kate Hawley)
Hamnet (Malgosia Turzanska)
Mary Supreme (Miyako Bellizzi)
Los pecadores (Ruth E. Carter)
Avatar (Deborah L. Scott)
Mejor maquillaje y peluquería
Frankenstein (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)
Kokuho (Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)
Los pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)
The Smashing Machine (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)
The Ugly Stepsister (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)
Mejores efectos visuales
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World: El Renacer
Laberinto en llamas
Los pecadores
Mejor canción
Blue Moon (Robert Kaplow)
Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
Valor sentimental (Joachim Trier y Eskil Vogt)
Los pecadores (Ryan Coogler)
It was just an accident (Jafar Panahi, Nader Saìvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian)
Mejor cortometraje de ficción
Butcher´s Stain
A friend of Dorothy
Jane Austen´s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental
Todas las habitaciones vacías (Joshua y Conall Jones)
The Life and Death of Brent Renaud (Craig Renaud y Juan Arredondo)
Children no More (Hilla Medalia y Sheila Nevins)
The Devil s Busy (Christalyn Hampton y Geeta Gandhi)
Perfectly a Strangeness ( Alison McAlpine)
Mejor cortometraje de animación
Butterfly (Florence Miailhe y Ron Dyens)
Forevergreen (Nathan Engelhardt y Jeremy Spears)
The Girl Who Cried (Pearls Chris Lavis y Maciek Szczerbowski)
Retirement Plan (John Kelly y Andrew Freedman)
The Three Sisters (Konstantin Bronzit)
