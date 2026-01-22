Ir al contenido
_
_
_
_
Premios Oscar
Premios Oscar

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026

La Academia anuncia los candidatos para la 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine que se llevará a cabo el 15 de marzo

Sinners
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La carrera para los premios Oscar está cada vez más cerca del final con el anuncio de los nominados este jueves. La 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine se llevará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles —sede de la gala desde principios de siglo— y será presentada por Conan O’Brien por segundo año consecutivo.

Los actores Danielle Brooks & Lewis Pullman fueron los encargados de desvelar los candidatos entre los cuales destaca Los pecadores, que se posiciona como la película más nominada en la historia de los Oscar con 16 oportunidades de hacerse con la estatuilla —superando así las 14 de Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). Mientras, la española Sirât ha logrado dos nominaciones, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido.

Mejor película

Bugonia (Focus Features – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen)

F1 (Apple Original Films / Warner Bros. – Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Joseph Kosinski, Jeremy Kleiner, Brad Pitt)

Frankenstein (Netflix – Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber)

Hamnet (Focus Features – Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes, Steven Spielberg, Nicolas Gonda)

Marty Supreme (A24 – Ronald Bronstein, Eli Bush, Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Josh Safdie)

Una batalla tras otra (Warner Bros. – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson)

El agente secreto (Neon – Emilie Lesclaux)

Valor sentimental (Neon – Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar)

Los pecadores (Warner Bros. – Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian)

Sueño de trenes (Netflix – Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Willian Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler)

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Ryan Coogler, por Los pecadores

Joachim Trier, por Valor sentimental

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Mejor actor

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson, por Song Sung Blue

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental

Delroy Lindo, por Los pecadores

Sean Penn, por Una batalla tras otra

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Wunmi Mosaku, por Los pecadores

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor película internacional

Un simple accidente, de Francia (dir. Jafar Panahi)

El agente secreto, de Brasil (dir. Kleber Mendonça Filho)

Valor sentimental, de Noruega (dir. Joachim Trier)

Sirât, de España (dir. Oliver Laxe)

The Voice of Hind Rajab, de Túnez (dir. Kaouther Ben-Hania)

Mejor película de animación

Arco (Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman)

Elio (Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi)

KPop Demon Hunters (Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong)

Little Amélie or the Character of Rain (Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade)

Zootrópolis 2 (Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino)

Mejor película documental

The Perfect Neighbor (Geeta Gandbhir, Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne)

Mr. Nobody Against Putin (Nominados por determinar)

Cutting Through Rocks (Sara Khaki y Mohammadreza Eyni)

Come See Me In The Good Light (Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen)

The Alabama Solution (Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman)

Mejor guion original

Blue Moon (Robert Kaplow)

Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)

Valor sentimental (Joachim Trier y Eskil Vogt)

Los pecadores (Ryan Coogler)

Weapons (Zach Cregger)

Mejor guion adaptado

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein (Guillermo del Toro)

Hamnet (Maggie O’Farrell y Chloé Zhao)

Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)

Sueño de trenes (Clint Bentley y Greg Kwedar)

Mejor fotografía

Frankenstein (Dan Laustsen)

Marty Supreme (Darius Khondji)

Una batalla tras otra (Michael Bauman)

Los pecadores (Autumn Durald Arkapaw)

Sueño de trenes (Adolpho Veloso)

Mejor montaje

F1 (Stephen Mirrione)

Valor sentimental (Olivier Coutté)

Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)

Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)

Los pecadores (Michael P. Shawver)

Mejor reparto

Hamnet (Nina Gold)

Marty Supreme (Jennifer Venditti)

Una batalla tras otra (Cassandra Kulukundis)

El agente secreto (Gabriel Domingues)

Los pecadores (Francine Maisler)

Mejor sonido

F1 (Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendowlyn Yates Whittle)

Frankenstein (Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile, Brad Zoern)

Una batalla tras otra (Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor)

Los pecadores (Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker)

Sirât (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)

Mejor banda sonora

Frankenstein (Alexandre Desplat)

Hamnet (Max Richter)

Una batalla tras otra (Jonny Greenwood)

Los pecadores (Ludwig Göransson)

Bugonia (Jerskin Fendrix)

Mejor diseño de producción

Una batalla tras otra (Florencia Martin, Anthony Carlino)

Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau)

Hamnet (Fiona Crombie, Alice Felton)

Marty Supreme (Jack Fisk, Adam Willis)

Los pecadores (Hannah Bleachler, Monique Champagne)

Mejor vestuario

Frankenstein (Kate Hawley)

Hamnet (Malgosia Turzanska)

Mary Supreme (Miyako Bellizzi)

Los pecadores (Ruth E. Carter)

Avatar (Deborah L. Scott)

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)

Kokuho (Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)

Los pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)

The Smashing Machine (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)

The Ugly Stepsister (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)

Mejores efectos visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World: El Renacer

Laberinto en llamas

Los pecadores

Mejor canción

Blue Moon (Robert Kaplow)

Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)

Valor sentimental (Joachim Trier y Eskil Vogt)

Los pecadores (Ryan Coogler)

It was just an accident (Jafar Panahi, Nader Saìvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian)

Mejor cortometraje de ficción

Butcher´s Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen´s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías (Joshua y Conall Jones)

The Life and Death of Brent Renaud (Craig Renaud y Juan Arredondo)

Children no More (Hilla Medalia y Sheila Nevins)

The Devil s Busy (Christalyn Hampton y Geeta Gandhi)

Perfectly a Strangeness ( Alison McAlpine)

Mejor cortometraje de animación

Butterfly (Florence Miailhe y Ron Dyens)

Forevergreen (Nathan Engelhardt y Jeremy Spears)

The Girl Who Cried (Pearls Chris Lavis y Maciek Szczerbowski)

Retirement Plan (John Kelly y Andrew Freedman)

The Three Sisters (Konstantin Bronzit)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_