‘El agente secreto’: el título es estimulante, el resto no

El cine brasileño disfrutó en los años sesenta de esa cosita tan vistosa pero también efímera llamada moda. Y recuerdo haberme sentido impresionado (todavía era sensible a las críticas de cine y al nacimiento continuo de cinematografías exóticas que iban a revolucionarlo todo) por Dios y el diablo en la tierra del sol. Por si acaso, no he vuelto a verla, admitiendo su exotismo y su militancia. También recuerdo haberme aburrido notablemente con otras. Y después, en los años setenta, ese país sufrió una dictadura, tan asquerosa y salvaje como todas ellas, y consecuentemente también prohibió el cine que intentara hablar del estado de las cosas. Pero no pudieron anular la maravillosa música que se creaba en ese país. Ahí estarán para siempre las canciones de Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Antônio Carlos Jobim.

De las barbaries cotidianas que practicó esa dictadura hablaba hace poco tiempo la emotiva y sólida película brasileña Aún estoy aquí, dirigida por Walter Salles, narrando la historia de un tipo muy normal, padre y marido modélico, al que sin explicarle los motivos un día le piden que acuda a una comisaría, y del que su asustada y afligida familia y sus amigos no vuelven a tener noticias.

Y me cuentan que la multipremiada y alabada El agente secreto también está ambientada en la época de la dictadura y que describe la supervivencia a ella de un señor muy normal. Me avisan de que su duración es de 160 minutos (dato tan fatigosamente repetido en el cine de los últimos años), pero lo afronto sin miedo inicial porque tanto el prometedor título como la temática y la presencia de un asesino profesional contratado por el poder invitan a imaginar una película de intriga en la que van a ocurrir muchas y perturbadoras cosas. O sea, que después de tanto tiempo, voy a estar muy entretenido y tenso en la sala de cine.

Wagner Moura y Tânia Maria, en 'El agente secreto'

No hay manera de que esto ocurra. Y me resulta preocupante. A lo peor es que he perdido el sentido del gusto o que se me ha largado definitivamente la cabeza, suponiendo que alguna vez funcionara bien. Pero no hay nada en la concienciada El agente secreto que me turbe o me distraiga. Incluso necesito que alguno de sus entusiasmados espectadores me cuente su argumento, porque no me aclaro con casi nada. O peor, es que me da igual incluso lo que pretende ser transparente, aunque le sobren las pretensiones estilísticas.

Y destacan como algo excepcional y merecedor de todo tipo de premios la interpretación de Wagner Moura. Admito que tiene cierta presencia, naturalidad, y que su gestualidad es sobria, aunque no me provoca ninguna sensación especial. Da vida a un tipo muy normal acorralado por aquella duradera barbarie. Y celebras que aquellos años de infamia (en los que el dios Pelé se mantuvo calladito) no vuelvan a perpetuarse con un fulano tan temible y abominable como Jair Bolsonaro. Sin embargo, eso no basta para otorgarle valor artístico a esta película tan larga como poco estimulante.