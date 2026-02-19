El mentor de ‘los pocholos’ pretendía estrangular el bilingüismo: “No necesitamos el inglés”

Bajo la tutela de Antonio Castillo, no ha subido casi el presupuesto pese a haber muchos más centros, Historia se da parte en español y se ha establecido una fiesta de la Hispanidad franquista

Antonio Castillo Algarra, el dramaturgo y dueño de una academia que ha actuado de consejero áulico de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante una década, ha tratado sin éxito de estrangular el modelo educativo bilingüe que se expande por Madrid desde 2024. Desde la sombra ―él nunca pisaba la consejería, ni se reunía con sindicatos o con los rectores― maniobró para desangrar el sistema. Por un lado, no aumentando apenas la partida para “extensión de la enseñanza bilingüe”, pese a repartirse la partida entre muchos más centros; y por otro, intentando que la materia de Historia se impartiese enteramente en español. Finalmente, tras el revuelo interno, solo logró que se estudiase en ese idioma la parte de historia de España, mientras que la historia universal se debía impartir en inglés. Fueron polémicas también las actividades para celebrar Día de la Hispanidad. La comunidad educativa considera que los materiales didácticos tienen un enfoque franquista.

Castillo Algarra, cuyos exalumnos recuerdan como un excepcional profesor de inglés muy creativo y dinámico, demostró su rechazo al bilingüismo en un artículo: “Con 500 millones de hispanohablantes muy bien repartidos por el mundo, no padecemos el solipsismo de Dinamarca o Finlandia o de los mismos alemanes; nos vendrá bien aprender inglés para trabajar (ahora algunos creen que, quizá, alemán), pero no lo necesitamos. ¿Qué hacemos entonces imitando los sistemas de Finlandia, envidiando cómo habla inglés un holandés o un alemán?“. El texto del dramaturgo, con quien este diario no ha logrado hablar, se publicó en la web de la Asociación para la Libertad y las Letras Príncipe Baltasar Carlos, de la que es fundador.

En los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2022 se dedicaron 28 millones de euros a la extensión de la enseñanza bilingüe. Se beneficiaron 402 colegios bilingües, 199 institutos y 126 escuelas infantiles (de tres a seis años), según el texto. Este 2026, cuatro años después, la cuantía apenas ha subido a 30,46 millones ―2,46 millones más―, pese a que se destinan a 11 centros de primaria, nueve de secundaria y 287 de infantil más. Es decir, un recorte muy evidente en la partida de la que disfrutan estas instituciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la cabalgata de la Hispanidad de 2024. FERNANDO VILLAR (EFE)

La tijera en el bilingüismo no ha sido muy polémica, pero sí lo fue la iniciativa de Castillo Algarra para Historia, una de sus materias favoritas. De hecho, la impartía en su academia gratis junto a Lengua y Filosofía al clan de los pocholos, el grupo de treintañeros inexpertos que gobernaban hasta esta semana la Consejería de Educación de Madrid. El programa electoral de Ayuso de 2023, que también ha seguido los dictámenes de su benefactor hasta hace días, anunciaba: “Haremos cambios en el Programa Bilingüe y la asignatura de Historia será en español, tanto en primaria como en secundaria”.

Ese junio, Emilio Viciana fue elegido consejero y comenzó a seguir a pies juntillas las disposiciones de su líder, al que todos profesan auténtica obediencia. Y ese diciembre, Viciana anunció que al siguiente curso Ciencias Sociales en primaria, Historia, Geografía en secundaria e Historia del Mundo Contemporáneo en Bachillerato se cursarían en castellano.

Historia incluiría un nuevo temario muy al gusto de Castilla Algarra en la ESO. Además de la Constitución y el Código Penal, los escolares aprenderían sobre el tráfico de personas y la esclavitud y el “respeto a la mujer y a las minorías del mundo”, los delitos en redes, “el fanatismo, las sectas y el terrorismo” y “las drogas, las adicciones y la pérdida de libertad”. La consejería lo resumió para EL PAÍS como “parte del Plan para una Educación Libre, Plural y de Calidad”.

Quejas de Aguirre

La decisión de Viciana y su maestro fue pronto contestada. La primera en hacerlo fue la expresidenta Esperanza Aguirre, que comandó el bilingüismo, en conversación con este medio: “No estoy de acuerdo con que el resto de las materias no se den en inglés. Yo puse otro modelo, pero, en fin... Quizá yo esté equivocada”. También se quejaron las familias y los profesores, que veían menguar su sueldo un 10% (el complemento por impartir clases en inglés). Finalmente, en junio del 2024, la consejería optó por una solución intermedia: la Historia de España se daría en una lengua y la universal en inglés.

Para maniobrar, Castillo Algarra contaba con la colaboración no solo de Viciana, sino de María Luz Rodríguez Lera, la directora general de Secundaria y FP, que ejerció de recepcionista en su academia antes de pasar a ser unos años profesora de Historia y Lengua en un centro concertado. Y, desde lejos, contaba también el beneplácito de Ayuso, a quien trata desde hace más de una década. “La conocí por casualidad, cuando ella era una chica que formaba parte del equipo de Cristina Cifuentes. Yo me puse a despotricarle sobre la cultura del PP y ella, muy atenta, me escuchó y puso mucho interés. Nos hicimos amigos”, cuenta en una entrevista en la web Albidanza.

La huella imborrable de Castillo Algarra está también en todo lo relacionado con la hispanidad en la Comunidad de Madrid. Sus exalumnos detentan su impronta en cualquier discurso de Ayuso sobre el concepto (en vez de hablar de Latinoamérica), la ley de educación que estaba diseñando está repleta de referencias a este concepto y sus ideas reaccionarias se aplicaron al plan de actividades para celebrar el Día de la Hispanidad durante toda una semana. Eso sí, desde la perspectiva de los colonizadores. El Día de la Raza, pero en el siglo XXI. La Consejería de Educación no ha contestado a las preguntas de EL PAÍS.