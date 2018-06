Si deseas saber qué nota mínima pidieron el año pasado para la titulación y centro público en el que estás interesado, selecciona una carrera, una universidad o ambos criterios. Pulsa en "buscar". Introduce tu calificación en cada uno de las universidades para saber si es suficiente. También puedes seleccionar provincia para saber las opciones con las que cuentas. ¡Suerte!

Cuando la nota mínima requerida sea un 5, se puede deber a que el curso no haya cubierto todas sus plazas o que la enseñanza sea nueva en ese centro. La leyenda "No hay datos disponibles" en el resultado de una búsqueda significa que esos estudios no se pueden cursar en la universidad seleccionada o que la nota es insuficiente para matricularse en una determinada titulación.