Las PAU extraordinarias de septiembre en Cataluña se avanzarán a julio en 2027

La convocatoria extraordinaria de Selectividad en Cataluña dejará de celebrarse en el mes de septiembre a partir de 2027 y se harán en julio. Así lo ha aprobado este viernes el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), el organismo que reúne Govern y las 12 universidades catalanas, tanto públicas como privadas. Asimismo, se han fijado las fechas de la próxima Selectividad: 9, 10 y 11 de junio para la convocatoria ordinaria y 2, 3 y 4 de septiembre para la extraordinaria.

Cataluña es la única comunidad que realiza el examen de recuperación de Selectividad en septiembre y también una de las más tardías a hacer las pruebas en junio. El Departamento de Universidades ha querido ahora homogeneizar el calendario respecto al resto de comunidades. La Selectividad de septiembre también era una rara avis, ya que los exámenes de recuperación de cualquier etapa educativa -de primaria a universidad- ya se avanzaron al julio hace unos años.

En 2026 los cambios no se notarán. En la reunión del CIC de este viernes, que ha presidido la consejera de Universidades, Núria Montserrat, se ha aprobado las fechas de la próxima edición de las pruebas, que tendrán lugar del 9 al 11 de junio, y del 2 al 4 de septiembre. El Departamento de Universidades informa en un comunicado que “no hay cambios en los contenidos y los criterios de corrección” y que se mantienen los de las últimas pruebas, que pueden consultarse en el portal Canal Universitats.

Pero en 2027 sí que habrá cambios. El más notorio es la desaparición de las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) de septiembre, que se avanzan a julio. La idea del Departamento es adelantar también una semana la convocatoria de junio para distanciarla de la extraordinaria. Universidades destaca que este nuevo calendario permitirá también avanzar todo el proceso de preinscripción, asignación de plazas y matriculación. Esto será especialmente beneficioso para los que se presentaban en septiembre, ya que con las nuevas fechas podrán conocer el resultado de las PAU en julio y empezar el curso a tiempo, cosa que hasta ahora no sucedía. Este año se presentaron a la convocatoria extraordinaria de septiembre 8.237 alumnos, lo que representa un 18% de los que se presentaron en junio (44.388).

Intervención de extutelados

La sesión del CIC ha tenido unos protagonistas especiales: dos jóvenes extutelados que estudian en la universidad. Invitados por la consejera, ambos han valorado positivamente la modificación vigente desde este curso, en que se reservan plazas en todos los grados para personas de este colectivo hasta que cumplen 25 años (hasta ahora eran 21 años). Universidades explica que los jóvenes han solicitado que se amplíe todavía más esta franja de edad, ya que por la situación y vulnerabilidad de estos estudiantes les hace difícil destinar el mismo tiempo a acabar los estudios que los alumnos ordinarios o sin vidas tan complicadas. Este curso, un total de 59 jóvenes extutelados está cursando estudios universitarios con la reserva de plazas, 19 más que el año anterior.