Una mujer dispara varias veces contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras ella estaba dentro

La sospechosa, que se encuentra bajo custodia policial, presuntamente disparó desde su coche hacia la propiedad de la cantante. Cuatro de los tiros alcanzaron la residencia y al menos uno penetró sus paredes, pero no se han reportado heridos

Una mujer ha sido detenida por presuntamente haber disparado una decena de tiros con un rifle AR-15 contra la casa de Rihanna en Beverly Hills (California), según ha informado este domingo 8 de marzo el Departamento de Policía de Los Ángeles, que no ha reportado heridos ni el posible móvil del ataque. El tiroteo ocurrió cerca de las 13.20 hora local (19.20 en la España peninsular), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la cantante y disparó unos 10 tiros. Cuatro de ellos alcanzaron la residencia de la artista y al menos uno penetró sus paredes, según indicó una fuente policial a medios locales como Los Angeles Times y a la NBC.

La intérprete de éxitos como Umbrella o Diamonds se encontraba en su casa durante el ataque, pero no resultó herida ni se ha pronunciado por el momento sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años —y cuya identidad no se ha hecho pública—, quedó bajo custodia de la Policía angelina. Las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos: RZA, de tres años; Riot, de dos; y Rocki, de seis meses. Una fuente cercana a la familia de Rihanna ha declarado al California Post que “todos están bien”.

La sospechosa, que conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero los agentes la alcanzaron. El sargento Jonathan de Vera, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, confirmó a Los Angeles Times que la mujer disparó múltiples veces desde el interior de su vehículo hacia la casa de Rihanna. Las fotos del lugar de los hechos muestran una cinta amarilla de la policía frente a la casa de la artista, y también se vio a agentes de policía de Los Ángeles cerrando la calle cerca de la propiedad de la estrella.

Mientras la Policía buscaba el Tesla, transmitieron detalles por radio: la sospechosa llevaba el pelo trenzado, vestía una blusa color crema y su coche estaba sucio en la parte inferior. Los agentes en helicóptero pronto avistaron su vehículo y lo siguieron hasta el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaksa unos 12 kilómetros de la casa de Rihanna, donde la arrestaron unos 30 minutos después de recibir la llamada al 911, según la correspondencia radial revisada por el medio estadounidense. “Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos”, avisó Armen Arias, otro portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles. También encontraron agujeros de bala en una puerta de la mansión de estilo colonial y en una autocaravana aparcada en la entrada.

Rihanna se ha enfrentado a otros sustos en su propia propiedad en el pasado. En 2018, un hombre de 27 años irrumpió en su residencia Hollywood Hills después de saltar una valla, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. El intruso, identificado por la fiscalía como Eduardo León, se coló en la propiedad mientras la cantante estaba ausente y acampó en la casa durante aproximadamente 12 horas antes de ser descubierto por uno de sus asistentes. Posteriormente, se declaró inocente del cargo de acoso y recibió una orden de alejamiento de 10 años, que le prohibía acercarse a la estrella del pop.