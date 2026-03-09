Joan Laporta y Víctor Font elevan la tensión de las elecciones entre reproches: uno “gobierna desde la mentira”, el otro hace “peligrar el proyecto deportivo”

El primer debate entre los dos candidatos a la presidencia del Barça gira en torno a las declaraciones de Xavi Hernández sobre Messi, Deco y la continuidad de Flick, con más acusaciones que propuestas

Joan Laporta y Víctor Font han protagonizado este lunes un primer cara a cara marcado por la tensión y los reproches a menos de una semana de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del domingo 15 de marzo. El debate, organizado por el Grupo Godó, se ha convertido en un intercambio constante de acusaciones entre ambos candidatos, con la palabra del uno contra el otro. Con más reproches que propuestas. Y con las declaraciones de Xavi Hernández sobre Leo Messi de fondo.

La entrevista marcó la tensión inicial. “Hay miles de azulgranas tristes de un Barça gobernado desde la mentira”, se arrancó Font. Laporta no tardó en contestar: “Tú sí que has mentido durante estos años”. “Si dejamos el Barça en tus manos, que eres un tecnócrata escondido detrás de un ordenador, estaremos hundidos. Niegas evidencias, y pones palos en las ruedas. Te estás convirtiendo en altavoz de una campaña de la caverna, con la gracieta de Negreira”, añadió el expresidente, que tildó a Font de un “peligro para el proyecto deportivo”.

“Mientras comías macarrones y cortabas jamón, yo presentaba propuestas”, replicó con ironía Font, que criticó duramente la gestión de Laporta y que trató de reconducir el debate hacia su proyecto. Pero los tres grandes bloques del cara a cara —deportivo, social y económico— quedaron opacados por Messi y la entrevista de Xavi Hernández ofrecida a La Vanguardia en la que explica que el futbolista argentino quiso regresar al Barcelona en 2023, que “estaba fichado”, pero que Laporta frenó la operación para no desatar una “guerra de poder”.

El expresidente ofreció una versión distinta: “Cuando a Messi no se le pudo renovar por cuestiones económicas, vino Xavi diciéndome en 2023 que quería volver, a mediados de marzo. Jorge Messi me dijo en mayo que tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami”. Laporta añadió que Xavi y el staff estaban “permanentemente insatisfechos con la plantilla”, y explicó que su plan es cerrar la etapa con una estatua y un partido homenaje al argentino cuando el estadio esté terminado. “Intentar cerrar la herida con el mejor jugador de la historia así es de las cosas más lamentables que ha vivido esta institución en los últimos años”, replicó Font, que defendió la “valentía” de Xavi “para decir la verdad”.

Las declaraciones del exentrenador también reavivaron su salida del banquillo, momento en el que Xavi asegura que Laporta le falló. “Me ha dolido. Cuando veo estas declaraciones pienso en Hansi Flick. Con Xavi seguiríamos perdiendo; con los mismos jugadores, Flick gana. Me duele que se haya dejado utilizar y que para hacerme daño haya atacado a una persona de confianza, que es Alejandro Echevarría”, dijo Laporta. El expresidente también habló de las palabras de Xavi sobre su excuñado, sobre el que aseguró que estaba “por encima” de Laporta. “Aquí tiene ganas de ensuciar este proceso electoral. Detrás de Xavi hay una utilización de su persona, que entiendo que es Víctor Font”, acusó Laporta.

Superado ese bloque inicial, la tensión continuó con el proyecto deportivo, que fue entremezclándose con el económico entre interrupciones de ambos candidatos. Laporta defendió la continuidad de Deco en los despachos, y de Flick en el banquillo. Font, en cambio, defendió su nueva estructura, sin Deco y con Carles Planchart, Francesc Cos y Albert Puig liderando el primer equipo masculino y femenino y todo el fútbol formativo. “Decir que estas personas saben más que Deco es un insulto. El mérito de Deco es que ha renovado a todos estos jugadores que ilusionan. Y quitarle pondría en riesgo a Flick, y al equipo. Eres un peligro”, replicó Laporta. Font respondió que el técnico alemán tiene contrato, que “no es un empleado del FC Laporta, sino del FC Barcelona”, y defendió que su estructura daría al entrenador “estabilidad y poder fichar”.

Tras enzarzarse en una discusión sobre el fichaje de Vitor Roque y lo que supuso o no económicamente, ninguno de los dos quiso dar nombres de posibles fichajes o alternativas en el banquillo, ni tampoco se profundizó en las secciones. Font hizo más hincapié en ellas, y prometió un director deportivo para cada una y el nuevo Palau. Laporta, por su parte, sacó pecho de los títulos colectivos y del primer equipo de fútbol femenino. “El señor Font niega las evidencias. No has dicho ni un nombre. ¿Dónde está el cambio? Solo quieres cambiar la silla. Haces demagogia con la mentira”, arremetió Laporta.

El tono siguió con el bloque económico. “La incapacidad de gestionar el potencial del club está demostrada: no son capaces de generar beneficios e ingresos. Nosotros tenemos un plan para facturar 1.650 millones y generar beneficios. Esta junta ha tenido 1.000 millones de pérdidas, y ha hecho negocios con sociedades opacas y con el Congo”, reprochó Font frente a un Laporta que defendió a capa y espada su mandato y la “recuperación económica”. Font arremetió contra diferentes acuerdos del club durante estos años, como la venta de los derechos de los palcos VIP, y la comisión a Darren Dein por la intermediación entre el Barça y Nike.

El tema social quedó prácticamente diluido tras más de una hora y media de debate, con apuntes de Font a su propuesta de descuentos por fidelidad para los socios en el Camp Nou. Un debate entre dos estilos enfrentados que terminó con más acusaciones de mentira y tensión que propuestas.