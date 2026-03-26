México - Portugal: horario, cierres viales y dónde ver el partido de reinauguración del Estadio Azteca

El Tri de Javier Aguirre recibe a la selección lusa en un partido de máxima exigencia con la intención de involucrar a los aficionados más escépticos antes del Mundial

El mítico Estadio Azteca reabre sus puertas este sábado con un amistoso entre México y Portugal a dos meses y medio del inicio del Mundial. Se trata del único ensayo del Coloso de Santa Úrsula, inmerso en una remodelación mayor durante los últimos dos años, antes de convertirse en el único recinto en albergar tres mundiales el próximo 11 de junio, cuando el Tri y Sudáfrica inauguren la Copa del Mundo de 2026.

La selección mexicana vuelve a casa con un equipo mermado a causa de las lesiones que han aquejado a casi una decena de futbolistas que protagonizaron el proceso mundialista. En la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica en esta fecha FIFA resaltan los llamados de Álvaro Fidalgo, mediocampista del Betis naturalizado mexicano; y Guillermo Ochoa, el veterano arquero que busca un sitio en la lista final para convertirse en el primer jugador en asistir a seis Copa del Mundo.

El duelo ante Portugal, aún sin la presencia de Cristiano Ronaldo por lesión, supone una prueba de máxima exigencia para una selección en deuda con sus seguidores desde el fracaso de Qatar 2022, cuando el Tri dirigido por Tata Martino cayó en fase de grupos, una instancia superada en los ocho mundiales previos. Además de probar variantes ante la sexta mejor selección en el ranking mundial, el cuadro de Aguirre saltará a la cancha del Azteca con la intención de aprovechar el ambiente y volcarlo a su favor ante una afición que en su mayoría, se mantiene escéptica de lo que pueda hacer el Tri al disputar el Mundial en casa. Un buen resultado ante los lusos también jugaría a favor de la atmósfera mundialista, un fenómeno que aún no se ve en las calles de la capital a poco más de 70 días del Mundial.

Horario y transmisión

El amistoso entre México y Portugal arrancará a las 19.00 horas del sábado 28 de marzo (tiempo del centro de México) y se podrá ver en vivo por televisión abierta a través del Canal 7 (TV Azteca) y Canal 5 (Televisa).

Cómo llegar al Estadio Azteca

El Gobierno de la capital y el Estadio Azteca han anunciado que no habrá estacionamiento para el público en el recinto y por lo tanto, el acceso vehicular estará restringido en los alrededores del estadio. Los cierres viales comenzarán parcialmente desde las 13.00 horas sobre la Avenida Santa Úrsula, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y Gran Sur; y serán totales entre las 16.00 y las 23.00 horas. La organización del evento ha anunciado transporte con estacionamientos remotos y rutas de autobuses especiales para llegar al estadio.

La preparación del Tri antes del Mundial

Después de medirse ante Portugal, la selección mexicana viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica el 31 de marzo en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA. Después del último parón de selecciones, el Tri arrancará su concentración mundialista en la primera semana de mayo, seis semanas antes de la inauguración de la Copa del Mundo. En este lapso, el Tri enfrentará dos partidos de preparación: