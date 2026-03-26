España jugará en Puebla su último partido antes del Mundial contra Perú

La selección de España cerrará su preparación para la Copa del Mundo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Su rival será Perú, un equipo que se quedó en la línea de clasificar al torneo más grande de la historia con 48 países. El recinto, uno de los campos históricos de México y dos veces mundialista, ya había recibido un partido de La Roja hace cuatro décadas en los cuartos de final del Mundial de 1986. El encuentro será el 8 de junio, siete días antes del estreno español ante la débil Cabo Verde.

En México, esperarán con ilusión este partido al tener a la vigente campeona de la Eurocopa y también ganadora del Mundial de 2010. La euforia se desatará por el dulce momento que vive Lamine Yamal, el 10 del Barcelona, y el buen paso del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. De todos los partidos oficiales que se conocen hasta el momento del Mundial del próximo verano, el más atractivo será el España contra Uruguay, en la fase de grupos, el viernes 26 de junio, en Guadalajara.

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, viajará “próximamente” para la presentación del amistoso que ha sido bautizado como “Puebla, tierra de campeones”. La ciudad mexicana, sin embargo, no es una de las tres sedes para la Copa del Mundo. Las únicas tres son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En el Mundial de 1970 y 1986, el Estadio Cuauhtémoc fue una de las sedes, aunque en la primera ocasión la selección española no se clasificó. Dieciséis años más tarde, el conjunto español jugó en el campo poblano la ronda de los cuartos de final frente a Bélgica, aunque Butragueño y compañía cayeron en los penaltis.

Un tema que será clave será que el pasto del Cuauhtémoc pueda estar a punto debido a que ahora mismo juegan dos clubes de la Primera División mexicana, el Club Puebla y el inquilino Cruz Azul. En los últimos meses han tenido problemas con las condiciones del campo y el impacto que ha recibido. Sin embargo, el campeonato mexicano se pausará a finales de mayo.

El España-Perú es uno de los pocos amistosos que se han agendado en México antes del Mundial. El otro que tiene gran convocatoria es el que sostendrá la selección mexicana contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca. Fuera de eso, ninguna otra selección ha solicitado jugar en algún campo mexicano. Lo que sí: Uruguay hará de Cancún la base de su campamento y Colombia se basará en Guadalajara.