El Estadio BBVA, la catedral regiomontana que quiere conquistar el Mundial

El recinto de los Rayados de Monterrey, al pie del Cerro de la Silla, se consolida como una de las sedes más llamativas de la Copa del Mundo de 2026

Los asientos más alejados en un estadio suelen ser los más baratos y menos codiciados, pero en Monterrey todos quieren un lugar en la zona más alta. Desde allí, hace un par de años un aficionado tomó una foto que le ha dado la vuelta al mundo. En ella se ve la cancha, las curvas del recinto y, al fondo, el Cerro de la Silla. No es casualidad. El Estadio BBVA fue diseñado para que la luz entre por el ángulo preciso y para que el cerro forme parte del paisaje del partido. En la segunda ciudad más grande del país, imponen los cerros y la comida, pero hay algo que supera cualquier otra cosa y es la pasión por el fútbol.

El equipo de Rayados tiene una afición fiel que no abandona. Marcela Charles y Marcela González van a la cancha religiosamente cada quince días. “Estamos cada juego con el equipo, en las buenas y en las malas”, cuentan antes de entrar al partido contra las Chivas de Guadalajara. Su casa, en el municipio de Guadalupe, se alza como una catedral que recibe cada dos sábados a los seguidores. Es el Estadio BBVA, que con poco más de una década de vida está listo para pasar a la historia como sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo de 2026. Esta semana será también escenario de los juegos de repechaje de las selecciones de Bolivia, Irak y Surinam.

Jugadores del Monterrey y Guadalajara previo al encuentro en el Estadio BBVA, el 21 de marzo. EMILIANO MOLINA Marcela Charles y Marcela González y al exterior del Estadio BBVA en Guadalupe. EMILIANO MOLINA Aficionados llegan al estadio de los Rayados de Monterrey en Guadalupe, Nuevo León. EMILIANO MOLINA Dispositivo de seguridad de binomio canino al exterior del Estadio BBVA. EMILIANO MOLINA Una pareja de aficionados se besan antes del juego entre Chivas y Rayados en Guadalupe, el 21 de marzo. EMILIANO MOLINA Grupo Fulminante durante una presentación a las afueras del Estadio. Emiliano Molina Armando González (Hormiga) durante el partido Chivas contra Rayados, en el Estadio BBVA. EMILIANO MOLINA

La necesidad surgió cuando el antiguo Estadio Tecnológico dejó de ser suficiente para una afición que crecía rápidamente. El diseño para uno nuevo comenzó en 2008, la primera piedra se colocó en 2010 y la construcción arrancó un año después. El 2 de agosto de 2015, el estadio abrió sus puertas. La idea siempre fue ambiciosa: construir el inmueble más espectacular no solo de México, sino de toda Latinoamérica. “Recibimos por primera vez un una casa oficial de Rayados. Siempre fuimos un equipo que jugamos fuera, en el Tec de Monterrey, en el Estadio Universitario. La llegada a nuestra casa sucede a los 30 años del club. Un espacio pensado para el aficionado regiomontano” explica Alberto Molina Caballero, director de operaciones del club Monterrey.

“Por primera vez en la historia deportiva de nuestra ciudad se construyó un estadio pensado exclusivamente para la práctica del fútbol, un recinto que además está a la altura de los mejores estadios del mundo”, asegura Molina. Con una capacidad para más de 53.000 espectadores, 336 suites y casi 5.000 asientos premium, el inmueble se convirtió rápidamente en un icono arquitectónico. Su diseño, que enmarca el Cerro de la Silla como telón natural, le ha valido reconocimientos internacionales. La BBC lo seleccionó como el “recinto deportivo más bonito del mundo” y tiene el Premio a la Excelencia de Diseño del Instituto de Arquitectura de Kansas, Estados Unidos.

Alberto Molina en el Estadio BBVA, el 20 de marzo. Emiliano Molina

La experiencia dentro del estadio está acompañada de pantallas gigantes, y un sistema de sonido e iluminación que envuelven. Además hay zonas exclusivas como las suites, espacios privados con servicios de hospitalidad y accesos exclusivos, mientras que los Club Seats son asienos con cercanía al campo y una atención especial.

Ahora, más de una década después de su inauguración, el Estadio BBVA se prepara para su mayor examen, la Copa del Mundo. Monterrey fue confirmada como sede en 2021, tras el proceso de candidatura conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, el inmueble ha tenido que adaptarse a nuevas exigencias. “Si bien nuestro estadio fue diseñado para recibir hasta una semifinal en la Copa del Mundo, estos requisitos fueron evolucionando con el tiempo y había que adecuar algunas zonas”, señala Molina.

La intervención más compleja ha sido la cancha. El nuevo sistema de ventilación y aspirado que exige la FIFA incluye un entramado subterráneo que oxigena las raíces y drena el agua en caso de tormentas. El césped híbrido, compuesto por un 95% de pasto natural 5% de fibras sintéticas, fue probado durante cuatro años para adaptarse al clima regiomontano. “Las fibras permiten que las raíces se amarren y que, ante una barrida, la cancha se recupere en cuatro o cinco días”, explica Molina. La renovación se hizo a contrarreloj en apenas 10 semanas entre torneos de la Liga MX.

Desde la parte más alta de las tribunas donde se aprecia la cumbre de el Cerro de la Silla. Emiliano Molina Vestidores de los jugadores de Rayados de Monterrey, en el Estadio BBVA, el 20 de marzo. Emiliano Molina Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey, desde la zona de cancha en Nuevo León. Emiliano Molina Vista aérea del Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey. Emiliano Molina El estadio BBVA recibirá a las selecciones de Japón, Túnez, Sudáfrica y Corea del Sur. Emiliano Molina

La FIFA pide también una zona para 73 personas como su propio presidente, líderes de otros países, confederaciones e invitados. Ese fue otro de los retos en las adecuaciones, pero ya ha terminado. “La suite tiene vista al campo, televisiones, bar y servicio exclusivo”, detalla. También se ampliaron áreas de medios y se instalaron nuevos torniquetes para mejorar los flujos de acceso. La inversión total ronda los 5,9 millones de dólares.

A las autoridades de la FIFA les preocupa, como en las otras sedes, la movilidad y la seguridad. Entrar y salir del Estadio BBVA es sencillo en transporte público por un camino iluminado que conecta el metro y el estadio. En auto es más complejo, pues las avenidas se atascan. Molina explica que el personal del estadio trabaja con las autoridades de la ciudad para mejorar ese aspecto y el de la seguridad. “Creamos una sala de crisis donde en cada partido está la máxima autoridad de seguridad para tomar decisiones”.

Para Monterrey, el Mundial representa una oportunidad para proyectar su identidad. “Ciudad de México tiene su atractivo en sí misma porque es muy grande, Guadalajara su cultura y Monterrey su pasión por el fútbol y la hospitalidad regiomontana”, afirma el director de operaciones del club. A pocos meses del torneo, el estadio entra en su recta final de ajustes. La FIFA tomará control operativo del recinto semanas antes del primer partido para instalar los últimos detalles de transmisión y hospitalidad. El coloso del norte está listo para el Mundial.