La crisis por el agua sucia abre un nuevo frente para el Gobierno de Jalisco en la antesala del Mundial

La destitución del director del Sistema de Aguas de Guadalajara se suma a una serie de problemáticas sociales que la capital del Estado intenta resolver a contrarreloj

Los vecinos afectados y las organizaciones civiles se sienten solos en medio de la crisis de agua sucia que sufre Guadalajara. Esto a pesar del ruido en el Congreso local y del relevo en los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), el organismo público que lleva semanas en el centro de la polémica de la segunda ciudad más poblada de México. El agua continúa llegando sucia y maloliente a las casas y las autoridades ofrecen pocas respuestas sobre el líquido de distintos colores y texturas que arrojan las llaves. La oposición local se ha abalanzado en contra de Movimiento Ciudadano (MC), que gobierna el Estado y su capital, y exige soluciones a una situación apremiante y con el Mundial a la vuelta de la esquina.

Una comparecencia reciente en el Congreso local dejó claro el origen del problema que enfrenta Siapa, un sistema que abastece a 1,5 millones de habitantes en la zona metropolitana, conformada por las ciudades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. “No tenemos recursos”, dijo el 12 de marzo el director del sistema, Antonio Juárez Trueba. El funcionario acudió entonces a pedir a los diputados más presupuesto. “En el Siapa tenemos 0 pesos, más que los que nos ingresan como producto de los servicios que prestamos”, aseguró. Juárez Trueba fue destituido este lunes por el gobernador Pablo Lemus, en un esfuerzo por salir de la crisis política que el agua sucia ha creado en la entidad.

Un informe de Siapa publicado a inicios de marzo admitió que se habían detectado descargas irregulares de aguas negras en el canal Las Pintas, una infraestructura hídrica vital para Guadalajara.

La diputada Itzul Barrera, de Morena, aseguró que la contaminación del canal comenzó a afectar las colonias del oriente de Guadalajara. En la sesión parlamentaria, la legisladora de la oposición exigió un “informe georreferenciado” de los barrios que estuviesen recibiendo la peor calidad del agua. “Casualmente, las colonias con peor calidad del agua son las más precarizadas”, dijo Barrera a Juárez Trueba.

Doce días más tarde, los mapas de las colonias afectadas siguen sin ser publicados por las autoridades. Esto ha hecho que la sociedad, activistas y académicos hayan hecho esfuerzos por localizar los puntos problemáticos. De acuerdo con toda esa información, se ha podido determinar que los sitios más afectados son las colonias del centro y del oriente; Arcos, Americana, La Guadalupana, colonia Independencia, La Monumental y otras ubicadas en la zona que limita con el municipio de Tonalá, como Oblatos, Tetlán, San Miguel de Huentitán y la zona de la Barranca.

El ingeniero Juárez Trueba, con más de 30 años de experiencia, llegó al puesto en 2024 de la mano del gobernador Pablo Lemus junto a otros funcionarios que, de acuerdo al mandatario, obedecían a nombramientos técnicos y no políticos. Sin embargo, varias polémicas y críticas al Siapa, aunado a la escasez del agua en la zona metropolitana de Guadalajara y a la reciente crisis por la suciedad y sus respuestas ante la situación (llegó a declarar que el agua sí cumplía con la normatividad de calidad, pese a las denuncias y las pruebas), hicieron que la caída del funcionario se precipitara.

Este domingo cientos de personas se manifestaron en el centro de Guadalajara con las fotografías de Juárez Trueba, el gobernador Lemus y otros funcionarios que han sido el rostro más público de la problemática. Los manifestantes se citaron justo frente al reloj que muestra la cuenta regresiva para el Mundial, y posaron con botellas de agua de color café y texturas terrosas.

Manifestantes preparan carteles durante una protesta por el agua contaminada en Guadalajara. IMDEC AC

Agua sucia, la más reciente de las polémicas

No han sido meses sencillos para una ciudad que se prepara para recibir cuatro partidos del Mundial. Una cadena de problemáticas se ha sucedido recientemente y han sacado a flote varios reclamos sociales.

Alan Carmona, habitante de El Salto e integrante de la organización Un salto de vida, asegura que el problema del agua sucia y maloliente en la capital y sus alrededores ni es nuevo ni ha surgido al azar. El Salto y su vecino Juanacatlán son dos de las comunidades más afectadas por la contaminación del río Santiago, considerado uno de los más sucios del país y desde donde gran parte del agua va a abastecer a la capital. “Ahorita surge el conflicto [del agua sucia], a nuestro entender, porque quieren justificar unas inversiones que no puede sostener el gobierno estatal ni en términos financieros ni en términos políticos por la oposición de las comunidades”, dice.

Carmona señala que el Gobierno estatal trata de ganar respaldo ante los planes de hacer el acueducto de Chapala-Guadalajara y la rehabilitación de La Calera: “Este problema tiene décadas que ocurre, no solamente de descargas domésticas, sino de descargas industriales que están conectadas y que el Siapa conoce desde hace años, que tiene bien identificadas”. Para Carmona, el cambio en el organismo no resuelve nada. “De hecho, el nuevo que ha llegado es una persona que no tiene ningún tipo de experiencia en este sector y que más bien su experiencia es en el sector inmobiliario, y esto no obedece más que a un reclamo social, pero que al gobierno le permite seguir teniendo un control ilegítimo sobre las decisiones públicas que toma el Siapa”.

El pasado 9 de marzo, Lemus aseguró ante medios locales, y después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital, que había pedido recursos para mejorar la calidad del agua para los habitantes: “Le pedí dos obras prioritarias: una es la ampliación de la planta potabilizadora número 1. Que vale aproximadamente 2.000 millones de pesos; podríamos garantizar agua de calidad y también el nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara, que vale alrededor de 11.000 millones de pesos. Esperamos una tercera parte de aportación federal y que el restante podamos pagarlo con un programa multianual”, dijo.

Apenas unas semanas antes, el Gobierno de Jalisco se envolvía en la polémica por plantear un aumento en la tarifa del transporte público en Guadalajara y la obligatoriedad del uso de una Tarjeta Única. Las propuestas causaron descontento y reclamos en la población y, después de semanas de diálogo con colectivos de la sociedad y estudiantes, se dio marcha atrás en las medidas.

Otro de los colectivos que han plantado cara ante su descontento con las autoridades locales son los de familiares de personas desaparecidas. Que han continuado con sus búsquedas y han reclamado que en el congreso local se haya planteado una iniciativa para que existan lugares “prohibidos” en los espacios públicos para pegar las fichas de sus familiares desaparecidos. Además de su llamado para que los cuerpos en fosas en la región sean analizados y entregados de forma digna a sus familias.

Además, la ciudad, donde la crisis de agua preocupa ahora, fue también el escenario hace un mes de un megaoperativo de seguridad que terminó con la captura y muerte del narcotraficante más buscado y poderoso del mundo: El Mencho.

Colectivos de varios grupos de la sociedad civil están más organizados que nunca, y esperan acaparar la atención de las autoridades para resolver las problemáticas del día a día que continuarán aún después de que el mundial se termine.