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América Colombia
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Gustavo Petro

Las marchas del Primero de Mayo en Colombia, en imágenes

El presidente Gustavo Petro da en Medellín su último discurso como mandatario en un Primero de Mayo e impulsa una Asamblea Constituyente

El País
El País
Bogotá -
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