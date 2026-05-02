Las marchas del Primero de Mayo en Colombia, en imágenes

17 fotosGustavo PetroLas marchas del Primero de Mayo en Colombia, en imágenesEl presidente Gustavo Petro da en Medellín su último discurso como mandatario en un Primero de Mayo e impulsa una Asamblea Constituyente El PaísBogotá - 02 may. 2026 - 02:11CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMarcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajador en el centro de Bogotá.NATHALIA ANGARITAGustavo Petro saluda a los asistentes a la concentración convocada en Medellín este viernes.ESTEBAN VANEGASCentenares de personas escuchan el discurso de Gustavo Petro en Medellín este viernes.ESTEBAN VANEGASCorte de cabello con la palabra 'Petro', en Medellín.ESTEBAN VEGA LA-ROTTAManifestantes en la concentración en Bogotá.NATHALIA ANGARITAFrancia Márquez durante la marcha del Primero de Mayo, en Cali, este viernes.Vicepresidencia de ColombiaVarias personas firman para apoyar una Asamblea Nacional Constituyente, en Bogotá.NATHALIA ANGARITAUna manifestante carga un peluche de Gustavo Petro durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajador en Bogotá.NATHALIA ANGARITAUn grupo de manifestantes realizan pintas durante la marcha en Medellín.ESTEBAN VEGA LA-ROTTAIván Cepeda saluda a sus simpatizantes al finalizar la marcha en Bogotá.NATHALIA ANGARITAVarias personas reaccionan al discurso de Iván Cepeda, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.NATHALIA ANGARITASimpatizante de Gustavo Petro, en Medellín.ESTEBAN VEGA LA-ROTTAUnas personas observan los carteles pegados durante la marcha en Medellín.STR (EFE)Pancarta a favor de Iván Cepeda y Aida Quilcué en Medellín.ESTEBAN VEGA LA-ROTTAUn hombre duerme en el piso al paso de la marcha en Medellín.ESTEBAN VEGA LA-ROTTAPanfleto a favor del gobierno de Gustavo Petro en el bolsillo de un manifestante durante la marcha en Medellín.ESTEBAN VEGA LA-ROTTAVarias personas reaccionan al discurso del presidente Gustavo Petro, en Medellín.ESTEBAN VEGA LA-ROTTA