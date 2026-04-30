Detenida en Venezuela Erika María Herrera, acusada por el feminicidio de su nuera, Carolina Flores Gómez

Erika María N ha sido aprehendida este miércoles en Venezuela, después de que se emitiera una ficha roja de Interpol, acusada por el feminicidio de Carolina Flores Gómez, según ha dado a conocer la Fiscalía de Ciudad de México. La mujer, de 63 años, estaba prófuga desde el 15 de abril, cuando presuntamente asesinó a tiros a su nuera en su departamento en la adinerada zona capitalina de Polanco sin que nadie escuchara nada. El momento en que la ex Miss Baja California fue asesinada con seis disparos por su suegra fue grabado a través de una cámara con sensor de movimiento para vigilar a su bebé. El crimen fue perpetrado en la tranquilidad de su hogar, con su esposo, Alejandro N, y su pequeño de ocho meses presentes. La indignación y controversia alrededor del caso creció debido a que la pareja de la modelo realizó la denuncia a las autoridades casi un día después de haberse cometido el crimen.

De acuerdo con la información dada a conocer por el Ministerio Público, Erika María N fue detenida el pasado viernes 24 por el delito de resistencia a la autoridad en Caracas, la capital de Venezuela. Según información oficial, ingresó a la mencionada ciudad el 16 de abril, un día después de haber cometido el crimen vía Panamá. “La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país [Venezuela], en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México”, detalla un comunicado de la Fiscalíca capitalina.

Un video que se filtró a medios locales siete días después, el pasado 22 de abril, muestra el momento en que se comete el asesinato en el interior del domicilio de la pareja. En este metraje de 45 segundos, se ve a Gómez y a Erika María N tener un intercambio de palabras inentendible. Posteriormente, la modelo se dirige a una habitación y se ve a su suegra ir detrás de ella. Salen del cuadro de la cámara y se escuchan seis detonaciones de un arma y varios gritos. “¿Qué fue eso?”, dice Alejandro N, quien aparece cargando al hijo de ambos y se dirige a la misma habitación donde las dos mujeres entraron. Se lo ve de espalda frente a la entrada al cuarto y le cuestiona a su madre: “¿Qué hiciste, loca?”. “Nada, es que me hizo enojar”, se escucha a Erika María N responder con tono calmado. “¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", replica el hombre. “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”, contesta la progenitora, a quien se ve abandonar sola el cuarto al cual entró junto a Gómez.

Reyna Flores Molina, madre de Carolina, contó en una entrevista con Univisión que no percibió ninguna conducta por parte de su consuegra que podría haberla hecho sospechar de que iba a lastimar o acabar con la vida de su hija. Cuenta que desde que Gómez Flores y Alejandro N se mudaron a la capital en diciembre pasado de Ensenada, en Baja California, la relación con Erika María N comenzó a tensarse. “Ellos vivían en Ensenada con la suegra [su hija y Alejandro N]. Sí, me comentaba cada que tenían algún tipo de malentendido. Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé”, reveló Flores.

Las incógnitas alrededor del homicidio han indignado a los mexicanos en un nuevo caso que está siendo investigado como feminicidio, en el que la reacción de las autoridades ha sido cuestionada. Una de las primeras incógnitas alrededor de la investigación es el testimonio del guardia de seguridad nocturno del edificio, quien, de acuerdo con las pesquisas, afirmó no haber escuchado una detonación ni ruidos inusuales. La segunda duda que surge alrededor del caso es la declaración del esposo. Este no hizo la denuncia sobre la muerte de su pareja hasta el día siguiente, cuando se presentó en la Fiscalía de Ciudad de México.

La madre de Carolina contó que recibió una llamada de Alejandro N alrededor del mediodía del 16 de abril. “Le dije: ‘¿Cómo está la Caro?’. Fue en ese momento que me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar como loca. A lo lejos se escuchaba la voz de una mujer. Me dijo: ‘Señora, estoy en la Fiscalía y me están hablando, es que mi mamá [Erika María N] le disparó“, relata Flores Molina.

Fue en esa misma conversación cuando la madre de la exreina de belleza le cuestionó: “Alex, ¿tú estabas con el bebé, textualmente, y la Caro estaba ahí tirada?. Él me dijo: ‘¿Es en serio su pregunta?’. Le dije: ‘Claro que es en serio. ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada?“.

Lizette Dueñas, presidenta de la Colectiva Diamantina Rosa, dijo que la explicación que Alejandro N dio fue que su esposa y él tenían un acuerdo, en el que si algo les pasaba a uno o al otro, solo ellos podían hacerse cargo del niño y que ninguna de las abuelas se iba a hacer responsable del pequeño. “Lo que él supuestamente hace en esas horas [entre el asesinato de Carolina y la denuncia] es grabar videos porque pensaba que iba a ser detenido. Se pone a grabar videos para dar instrucciones de cómo cuidar a su hijo”, dijo Dueñas.

Gómez destacó en el ámbito de los certámenes de belleza desde muy temprana edad. Nació el 4 de abril de 1999 y, a los 17 años, comenzó a ganar reconocimiento al participar en distintos concursos. En 2017, fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, título con el que representó a su Estado en la contienda nacional, lo que la consolidó como una de las jóvenes promesas dentro del mundo de la belleza en México.