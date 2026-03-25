Surinam apela a su herencia neerlandesa para conseguir un boleto al Mundial

El equipo de Henk Ten Cate, que ha llegado contra reloj a Monterrey para medirse ante Bolivia, recurre a jugadores europeos con raíces caribeñas para potenciar su oportunidad de llegar al máximo torneo de selecciones

La selección de fútbol de Surinam quedó a un paso de poder clasificar de forma directa a su primer Mundial. El cuento de hadas, parecido al de Curazao o Haití —que se metieron sin escalas al torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá—, no se materializó para los Suriboys. En su último partido clasificatorio cayeron ante Guatemala (3-1) y los dejó segundos de su grupo tras Panamá, que obtuvo el pase directo. Sin embargo, el sueño mundialista del país caribeño sigue vivo, aunque no será sencillo. Los dos últimos escollos en su camino son las selecciones de Bolivia e Irak, que compiten en el repechaje para llegar al máximo torneo del balompié a nivel de selecciones. Los dirigidos por Henk Ten Cate han arribado contra reloj a tierras regias y han apelado a su herencia neerlandesa para pelear por uno de los últimos boletos para participar en la Copa del Mundo.

Tras su histórico desempeño en las eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), la antigua colonia holandesa, situada en la costa norte de América del Sur y que ocupa el puesto 123 en el ranking de la FIFA, ha seguido aumentando su presencia en el fútbol internacional. En las últimas eliminatorias fue segunda entre cuatro equipos, sumando nueve puntos. Sin embargo, Stanley Menzo, el entrenador que los llevó a casi conseguir la hazaña, decidió finalizar su vinculación tras un año y medio en el cargo.

El neerlandés Ten Cate, exentrenador del Ajax, de Países Bajos, asumió el mando en noviembre pasado. No obstante, hasta la llegada a tierras mexicanas de los últimos jugadores seleccionados de Surinam entre este domingo y lunes, no dirigió ni una sola práctica. En total, apenas podrá contar con dos sesiones antes de medirse a Bolivia este 26 de marzo en el Estadio BBVA, en Monterrey. Para el seleccionador de 71 años, que fue asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona cuando el equipo ganó la UEFA Champions League y La Liga en la temporada 2005-2006, será “jugarse el todo por el todo”, ya que esta misma semana conocerá a sus futbolistas y también debutará a cargo de los Suriboys. De superar a la selección andino-amazónica, cinco días después, el 31 de marzo, Irak será el último obstáculo para conseguir un espacio en el emparejamiento que le tocaría junto a Francia, Noruega y Senegal, al que distintos especialistas han denominado como el grupo de la muerte.

“Como muchos de nuestros jugadores todavía jugaron con sus clubes el domingo, no pudieron volar a México hasta el lunes. Además, debido a la diferencia horaria, tendremos que aclimatarnos, lo que significa que solo tendremos dos días de entrenamiento efectivos. Aun así, soy optimista. Estoy en contacto con mis asistentes casi a diario mediante videollamadas. También he hablado extensamente con muchos de los jugadores”, expresó Ten Cate al medio Flashscore.

Durante décadas, grandes figuras neerlandesas de ascendencia surinamesa representaron al combinado de la Naranja Mecánica en el escenario mundial. Algunos de ellos fueron Ruud Gullit, Rijkaard, Clarence Seedorf, Edgar Davids y Virgil Van Dijk. Para esta instancia mundialista, los papeles se han invertido. Surinam, que obtuvo su independencia en 1975 del Gobierno holandés y que cuenta con 632.638 habitantes, como Curazao, es un equipo formado mayoritariamente por jugadores neerlandeses, por los estrechos vínculos que ambas naciones preservan. Y no ha dudado en llamar a algunas figuras de Países Bajos para que se unan a su causa de cara al repechaje.

Entre los nombres que resaltan se encuentran Joël Piroe, delantero del Leeds United, de la Premier League de Inglaterra, quien por la ascendencia surinamesa de su padre cambió su lealtad a la Natio, apodo coloquial que recibe el seleccionado caribeño en la jerga futbolística local influenciada por el neerlandés, el idioma oficial de esa nación.

Otro que hizo el cambio de la representación europea a la nación caribeña fue el defensa Belayro Bogarde, del LASK Linz —un equipo de fútbol de la primera división austriaca—, y sobrino de la estrella neerlandesa Winston Bogarde, quien defendió las camisetas de Barcelona, Chelsea y los Oranje. La convocatoria de los Suriboys también se ha encomendado a otros talentos del país de los tulipanes como el volante Richonell Margaret y el volante Sheraldo Becker, jugadores de los equipos Go Ahead Eagles y FSV Mainz 05, pertenecientes a la Eredivisie (Países Bajos) y la Bundesliga (Alemania), respectivamente.

Si Surinam consigue vencer a Bolivia e Irak y Jamaica vence su serie de clasificación ante Nueva Caledonia y el Congo, en los partidos que se jugarán en Guadalajara simultáneamente, podría ser un hito para la Concacaf al lograr meter a cuatro naciones caribeñas en una Copa Mundial de 48 equipos, además de Panamá y los tres países organizadores.

Desde el municipio de San Pedro Garza García, donde estableció su concentración para los días previos al crucial compromiso de repechaje, Surinam espera revalidar el sólido rendimiento que demostró frente a rivales como Panamá, Guatemala y El Salvador. Reforzado con una pequeña legión europea, herencia de la época colonial neerlandesa, la Natio espera que sea suficiente para los dos pasos que le quedan antes de llegar a un ansiado y soñado Mundial.