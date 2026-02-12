La selección mexicana sonríe con el buen paso de las Chivas

A Javier Aguirre le ha tocado enmendar una selección mexicana que tenía agujeros, parches mal colocados e hilos sueltos. El estratega asumió en agosto de 2024 y ha intentado casi de todo para poder agrupar a una camada de futbolistas que tienen el privilegio de jugar el Mundial en casa. Ya probó con futbolistas naturalizados, jugadores veteranos y novatos. Ha encontrado un respiro en pleno año mundialista porque el club llamado a ser una incubadora de futbolistas está en plena forma: las Chivas de Guadalajara.

El equipo rojiblanco es el líder momentáneo de la Liga MX. Lleva cinco victorias en el mismo número de partidos y eso le ayuda a encarar con mayor amor propio el clásico frente al América de este sábado (21.00 horas). El trabajo guiado por el entrenador Gabriel Milito ha surtido efecto desde el año pasado cuando el club terminó sexto en la clasificación y se metió a la liguilla. Estuvieron a un penalti de jugar las semifinales, pero fue uno de sus máximos ídolos, Javier Chicharito Hernández, quien mandó el balón por encima del larguero frente a Cruz Azul. Pese a eso, fue un buen torneo porque el que se suponía que era el suplente de Chicharito terminó por ser el campeón goleador del torneo. Armando Hormiga González marcó 12 goles, la misma cifra que acumularon el portugués Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis). El inesperado título de goles impulsó a González a la selección mexicana. EL chico de 22 años debutó en noviembre pasado contra Paraguay.

Otro jugador que ha deslumbrado a Aguirre es Richard Ledezma (25 años), un defensa lateral derecho que sabe muy bien cómo proyectarse al ataque y tirar centros. Tuvo un buen rendimiento con la selección cuando jugó contra los suplentes de Panamá. Milito le ha sacado brillo a este chico nacido en Arizona, de padres mexicanos y con pasado en el PSV Eindhoven. La lateral derecha ha sido una jaqueca enorme para Aguirre porque Jorge Sánchez -recién fichado por el PAOK de Grecia- acumula errores en cada partido con México y Julián Araujo, fichaje del Celtic, apenas empieza a encontrar minutos de juego. Rodrigo Huescas se rompió el ligamento cruzado en octubre y su regreso está comprometido.

En el lateral izquierdo Bryan González (22 años) también supone un buen revulsivo de Jesús Gallardo (Toluca) o de Mateo Chávez (AZ Alkmaar). Sus actuaciones en selecciones juveniles y en Pachuca le han valido para ser titular en el Guadalajara. Luis Romo, un aguerrido centrocampista, ha encontrado una posición que le sienta mucho mejor, la de defensa central. Así lo ha dispuesto Milito y así lo ha entendido Romo, medallista de bronce con México en los Juegos Olímpicos de Tokio y campeón con el Cruz Azul. Este futbolista ha sido clave para darle estabilidad a las Chivas y puede ser el recambio de Edson Álvarez (Fenerbahçe) si no logra superar una ronda de lesiones que le aquejan.

Lo que nadie hubiese presupuestado hace cuatro años es que Raúl Rangel sería el guardameta titular de México. Hasta el momento, es el portero que lleva la delantera en el gusto de Aguirre por encima de Luis Malagón (América), Carlos Acevedo (Santos Laguna) y de Guillermo Ochoa (AEL Limassol). Rangel y sus 1,9 metros de altura le han ayudado a ganar presencia y seguridad en el conjunto nacional. Otro consolidado en la lista de Aguirre es Roberto Alvarado, un espigado volante que sabe cómo abrirse huecos al ataque. Brian Gutiérrez, solista, llegó este año al equipo tapatío tras formarse en el fútbol de Estados Unidos con el Chicago Fire. Nada más incorporarse, Aguirre le convocó por tener buenas condiciones como centrocampista y como volante. Tanto Gutiérrez como Ledezma tuvieron que pedir a la FIFA que les dejaran jugar por México porque ya lo habían hecho antes por EE UU. La antítesis del Guadalajara, el América, que también aporta jugadores clave para la selección como Malagón, los defensas Ramón Juárez, Israel Reyes e incluso el centrocampista Érick Sánchez.

Aguirre podrá contar con los jugadores de la Liga MX el próximo 25 de febrero cuando la selección juegue contra Islandia en un amistoso en Querétaro. Su audición por tener jugadores en buena forma física sigue abierta.