La selección mexicana inicia la ruta rumbo al Mundial con la urgencia de cambiar su historia

En la guarida de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) añoran ver a la selección en cuartos de final en la Copa del Mundo. Ya no en el quinto partido, que ahora en este Mundial supone la ronda de octavos de final, sino en el sexto. Ese anhelo se ha enquistado desde hace 40 años y se ha vuelto más una cruz que han cargado generaciones de futbolistas. El tercer mundial en casa supone para los mexicanos una oportunidad para superar su propio techo arropados por los suyos tanto en México y como en Estados Unidos. El problema, sin embargo, es el empedrado camino que ha llevado su fútbol desde 2019.

La gestión de Tata Martino se veía como un salto de calidad para que en Qatar pudiesen combinar a una generación dorada en madurez, la de Chicharito Hernández, Giovani Dos Santos y Carlos Vela, con una camada olímpica que parecía tener buena proyección con Diego Lainez, Alexis Vega o Sebastián Córdova. Martino, sin embargo, acumuló roces y errores que culminaron con la selección eliminada en fase de grupos en la Copa del Mundo de hace cuatro años. Después, en la FMF cayeron en una espiral de nombramientos (tres técnicos Diego Cocca, Jaime Lozano y ahora Javier Aguirre). La caótica gestión ha desembocado en un proceso mundialista con dificultades de tener una convocatoria de élite, una que pueda colarse dentro de las primeras ocho del mundo.

En el Mundial de Rusia 2018 la selección mexicana gozaba de tener una nómina de 11 futbolistas en las principales Ligas europeas, algo nunca antes visto. En 2022 el número bajó a nueve y para 2026 el panorama luce con 10 futbolistas en Europa: Johan Vásquez (Genoa), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Rodrigo Huescas (Copenhague) Edson Álvarez (Fenerbahçe), César Huerta (Anderlecht), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham). Sin embargo, dos de ellos militan en clubes rusos César Montes (Lokomotiv) y Luis Chávez (Dinamo de Moscú), los cuales están vetados de toda competencia en la UEFA debido a la guerra rusa-ucrania. A la nómina de este año se suma Julián Quiñónes, quien milita en el Al-Qadisiya de Arabia Saudí. Otro revés para los mexicanos es que Huescas, Chávez, Giménez y Huerta están lesionados. Su recuperación genera demasiadas caras de preocupación en el cuerpo técnico de Aguirre.

Para eso, Aguirre ha aprovechado las gestiones de su Federación para tener este jueves y el próximo domingo dos partidos amistosos extra contra Panamá y Bolivia. No son parte de la ventana de oportunidad que ofrece la FIFA, lo que implica que no pudo llamar a sus futbolistas que militan en Europa, pero sí a los de la liga local. Ha llamado por primera vez a Richard Ledezma, lateral derecho, y al centrocampista Brian Gutiérrez, ambos con pasado en la selección de Estados Unidos y que militan en las Chivas. Los dos son candidatos para nutrir dos posiciones clave del equipo. El estratega mirará también a los promisorios Denzell García (Juárez) y Kevin Castañeda (Xolos). Quien se roba las miradas es Gilberto Mora, el adolescente de 17 años que muestra un talento generacional. El problema con él es que tras hacer el viaje al entrenamiento con el Tri mostró molestias físicas.

Tanto Aguirre como Rafa Márquez, entrenador auxiliar, tienen que encontrar pronto a sus delanteros de área. Raúl Jiménez, salvo lesión de última hora, tiene su boleto asegurado al Mundial. Santi Giménez fue operado en diciembre del tobillo. Tiene seis meses para ponerse a punto, aunque Aguirre aseguró que contará con él sea como sea. El lugar disponible se lo pelean Germán Berterame, argentino reconvertido en mexicano a golpe de goles; Ángel Sepúlveda, un constante goleador, y el joven sensación de 22 años Armando González. Hacen falta goles en el equipo mexicano que hiló seis partidos sin victoria.

El escuadrón de Aguirre tiene como misión encontrar una fórmula para mostrarse sólidos ante la incógnita llamada Sudáfrica, país al que enfrentará en la inauguración de la Copa del Mundo. Necesita, además, elevar el rendimiento físico de sus futbolistas para contener la potencia y destreza de Corea del Sur. El rival europeo (Irlanda, Dinamarca, Macedonia del Norte o República Checa) supondrá un reto de fortaleza física. Claro, el estratega mexicano intentará sacar de su repertorio sus mejores trucos para sacar la mejor versión de esta generación que quiere replicar todas las críticas que han acumulado.