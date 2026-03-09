Un juzgado de Madrid admite la segunda denuncia presentada contra Errejón por agresión sexual

El exdiputado Íñigo Errejón a su salida tras declarar en el Juzgado de Instrucción Número 47 de la plaza de Castilla por una denuncia de Elisa Mouliaá por un posible delito de agresión sexual.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 12 ha admitido a trámite la denuncia que presentó una segunda mujer contra el exdiputado Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual, según han confirmado este lunes fuentes jurídicas a EL PAÍS. La denuncia en cuestión, a la que tuvo acceso este periódico, señala que los hechos se remontan a octubre de 2021 (días después de que tuviera lugar la agresión sexual que denuncia la actriz Elisa Mouliaá y que está ya pendiente de juicio).

La mujer, que asegura que tenía una relación sentimental con el exdirigente, sostiene que la violación se produjo en casa de Errejón. “De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara”, recoge el texto.

La nueva denunciante también ha elegido al letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, que ha solicitado para su clienta la condición de testigo protegido, pues la denunciante es una “actriz de reconocida notoriedad pública y proyección”.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.