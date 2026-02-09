La Fiscalía considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá contra Errejón y que “no son constitutivos de delito”

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del exdiputado Íñigo Errejón por el delito de agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá porque considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados y que “el encuentro sexual“ terminó cuando Mouliaá “manifestó que no quería continuar”. ”Los hechos no son constitutivos de delito”, ha expuesto el ministerio público en el escrito de conclusiones que ha enviado al juez que instruye la causa, Alfonso Carretero. La fiscalía, que el pasado noviembre ya decidió no acusar al que fuera portavoz de Sumar, pide la absolución después de que el magistrado dictase el mes pasado el auto de apertura de juicio oral contra Errejón, que este martes está citado para recoger su acta en los juzgados de Plaza de Castilla.

Mouliaá denunció a Errejón en octubre de 2024 de agredirla sexualmente durante una fiesta en casa de unos amigos en septiembre de 2021. La actriz afirmó que el expolítico la besó sin su consentimiento cuando estaban en un ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda, cerró la puerta con pestillo, le realizó numerosos tocamientos y le mostró “su miembro viril”. Tiempo después ambos se fueron en coche a casa del expolítico, donde este, según el relato de Mouliaá, insistió de nuevo en mantener relaciones. Pero ella, en ese momento, le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada. Después de eso, la denunciante se marchó.

La Fiscalía desdice esta versión en su escrito, sellado el 28 de enero. Primero, indica que, antes de la fecha de los hechos, Mouliaá y Errejón se mensajearon a través de las redes sociales hasta culminar en “el deseo mutuo de conocerse personalmente”. Después, acordaron verse en persona el 8 de octubre de 2021, durante la presentación de un libro del exdiputado en Madrid. Tras ese evento, fueron juntos a tomar algo y, “con la idea de seguir conociéndose”, marcharon a una fiesta organizada por unos amigos de Mouliaá. “Antes de entrar en el inmueble, cuando se encontraban en el ascensor, el investigado en el curso del flirteo en el que se encontraban, besó a Mouliaá, sin que ésta manifestara oposición al mismo”, sostiene el ministerio público, contradiciendo la versión de la denunciante.

Sobre lo sucedido en la fiesta, el escrito de conclusiones apunta que ambos “para mantener mayor intimidad, se introdujeron en uno de los dormitorios de la casa, donde Errejón, de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos” hasta que la actriz “le pidió que salieran de la habitación”. Tiempo después, “decidieron ir al domicilio del investigado y una vez allí, de nuevo, comenzó a tocarle por distintas partes del cuerpo, instante en el que Mouliaá, a la que no estaba agradando el encuentro sexual por la premura y vehemencia, le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose ésta a domicilio”, recoge el escrito de conclusiones.

La Audiencia Provincial aún no ha resuelto los recursos que se presentaron (también por parte de la Fiscalía) contra la propuesta del juez de enjuiciar al expolítico. De hecho, el órgano tiene previsto reunirse este lunes para tratar el asunto, aunque el resultado posiblemente se conozca varios días después, según advierten las fuentes jurídicas consultadas.

Paralelamente, Mouliaá tiene que volver entregar en los juzgados el documento donde el pasado miércoles comunicó al magistrado que “desiste de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular” que ejerce contra el exdiputado. Y debe hacerlo firmado por su abogado y un procurador, ya que la semana pasada lo entregó sin estas rúbricas, según le avisó el viernes el juez Carretero. “En vista de que [el escrito] carece de firma de abogado y procurador, como es preceptivo, se le requiere para que en el plazo de una audiencia subsane este defecto para dar trámite a su petición de archivo”. En caso de que no lo haga, señaló el instructor, “el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral”.

Mouliaá presentó el escrito de renuncia tras sufrir un ataque de ansiedad y acudir a urgencias. Lo hizo, dijo en sus redes, “por razones estrictamente personales y de salud” y que “no obedece a una retractación de los hechos denunciados”. El futuro de la causa está pendiente de que la artista subsane su error y presente de nuevo su renuncia. No obstante, aunque ella se retire y la Fiscalía pida la absolución no acusar, una acusación popular pretende seguir adelante. Su abogado, que contó que esta decisión la hizo sin seguir su consejo, afirma la causa seguirá adelante porque en ella se trata “un delito público”. La acusación popular, ejercida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), no cambiará su posición al considerar que el relato de los hechos se mantiene y que estos atentan contra la libertad sexual. “Por muy poderoso que sea el denunciado, no pueden quedar impunes”, añadió el miércoles.

La defensa de Errejón, por otra parte, indicó la semana pasada que el exdiputado mantendrá la querella por calumnias que presentó contra la actriz y seguirá trabajando para “demostrar hasta el final que es inocente”. “Elisa Mouliaá se ha echado atrás porque la situación era ya insostenible, con la Fiscalía en su contra”, manifestó.