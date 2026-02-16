Hamdam Ballal, ganador del Oscar por ‘No other land’ vuelve a ser agredido por colonos israelíes

Hamdan Ballal durante una entrevista tras ser liberado de su detención por parte de Israel en la aldea de Susya, en Hebrón, el 26 de marzo de 2025.

El codirector del documental palestino, que recibió una paliza en 2025, señala al mismo agresor y denuncia heridas graves a un hermano y el arresto de otros cuatro familiares

Hamdam Ballal, uno de los codirectores del exitoso documental palestino-israelí No other land, ganador del premio Óscar 2025 en su categoría, sufrió este domingo una nueva agresión por colonos y soldados israelíes, mientras se encontraba en su casa en Susiya, en el sur de Cisjordania. Lo ha denunciado él mismo en un comunicado difundido en redes sociales.

“Esta tarde, cerca de un año después de que ganáramos el Óscar, el mismo colono que me atacó poco después de que volviera de Los Ángeles (Shem Tov Lusky) lideró de nuevo un ataque contra mi casa y mi familia”, recoge el comunicado, que compartieron en sus redes sociales los otros codirectores del documental, Yuval Abraham y Basel Adra. “Cuatro miembros de mi familia están arrestados en este momento y otro está en el hospital”, continúa el documento.

Shem Tov Luski, a quien Ballal acusa de haber encabezado al grupo de colonos que entró al recinto de su vivienda, es un conocido líder colono de la zona. “Hace dos semanas logramos obtener una decisión del tribunal israelí de que el área alrededor de mi casa estuviera cerrada a los no residentes, pero los colonos rompen esa orden y aún vienen con sus rebaños casi todos los días”, lamenta.

“Se supone que la decisión del tribunal israelí iba a calmar un poco las cosas para nosotros. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Los colonos han intensificado su acoso y las autoridades israelíes no han hecho nada para hacer cumplir la decisión, y hoy se han unido a los colonos en el ataque”, denuncia el cineasta.

Según el comunicado de Ballal, su hermano llamó a la policía tras la incursión de los colonos. El texto explica que los primeros en llegar a su propiedad fueron soldados del Ejército israelí, que nada más llegar irrumpieron en la casa y atacaron a todos sus residentes. Los soldados arrestaron a dos hermanos de Ballal, además de a un sobrino y a un primo suyos. Otro de los hermanos del ganador del Oscar, está en el hospital “gravemente herido”, denunció Ballal. Preguntado por Efe al respecto, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado.

El 24 de marzo del año pasado, Ballal ya fue agredido por un grupo de israelíes liderado por el mismo colono, Shem Tov Lusky, tal y como recuerda el propio cineasta en su comunicado. Cuando este se encontraba en una ambulancia para recibir tratamiento de sus heridas, soldados israelíes la detuvieron y se lo llevaron arrestado.

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham posan en la sala de prensa durante la 97.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood (California), el 2 de marzo de 2025. Jeff Kravitz (FilmMagic)

No Other Land, que retrata la ocupación de Israel en Cisjordania, recibió el premio al mejor largo documental en los Óscar de 2025. Abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en torno al hogar de Basel Adra, el conjunto de aldeas en Masafer Yatta. Esa localidad se convirtió en ese período se convirtieron en el epicentro de una campaña demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras ante la transformación de la zona en un campo de entrenamiento de Defensa israelí, aprobado por Jerusalén.

Casi un año después de la entrega del galardón, Israel continúa llevando a cabo demoliciones en las viviendas de Masafer Yatta y los ataques y agresiones de colonos a la población son prácticamente diarios.