Macron visita la India en un nuevo gesto de acercamiento con Nueva Delhi en la era Trump

En estos tiempos convulsos en que las viejas alianzas se resquebrajan, las miradas se posan en la India. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha aterrizado este martes en la megaurbe financiera de Bombay, parada inaugural de un viaje destinado a profundizar los lazos, y cerrar acuerdos en materia de defensa, espacio, energía nuclear y tecnologías emergentes.

El líder galo tiene previsto entrevistarse este martes con el primer ministro indio, Narendra Modi, antes de viajar a Nueva Delhi para asistir a una cumbre sobre inteligencia artificial, donde coincidirá con otros mandatarios, como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el español, Pedro Sánchez.

Es la cuarta vez que Macron visita el país más poblado del mundo, lo que da cuenta del grado de acompasamiento. Las estrechas relaciones se remontan años atrás, al período de la Guerra Fría. Pero la visita llega en un momento en el que soplan vientos a favor de una creciente sintonía con la India por parte de toda la Unión Europea, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya sacudido el tablero global y obligado a recalibrar las brújulas geopolíticas.

Hace solo tres semanas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proclamaba desde la India la firma de lo que ambas partes denominaron la “madre” de todos los acuerdos comerciales. El pacto, sellado tras cerca de 20 años de negociaciones intermitentes, ha supuesto un paso decisivo para eliminar barreras a las importaciones entre ambas áreas y reducir dependencias de Estados Unidos y de China.

Macron aterriza con la idea de pulir también los últimos detalles de la jugosísima venta de 114 aviones de combate Rafale de la compañía gala Dassault Aviation. La operación, valorada en unos 3,25 millones de rupias (30.200 millones de euros), fue aprobada por el Ministerio de Defensa indio la semana pasada, pero quedan flecos sueltos. La presidencia francesa lo ha descrito como un contrato “histórico”; sería uno de los mayores acuerdos de defensa de la India hasta la fecha, y llega en un momento en el que coinciden el incremento de presupuesto militar del país asiático (anunció un salto superior al 15% en febrero) con el renovado empuje de la industria militar europea.

“Confío en que nuestras conversaciones fortalecerán aún más la cooperación en diversos sectores y contribuirán al progreso global”, ha escrito Modi en X al poco de aterrizar Macron en Bombay.

El país asiático es el segundo importador de armamento del planeta, solo por detrás de Ucrania, según el Stockholm International Peace Research Institute. Francia, a su vez, es el segundo exportador de armamento del mundo. Además, los aviones Rafale con los que ya cuenta la India fueron utilizados durante el conflicto de 2025 con Pakistán. Entonces se informó de la pérdida de al menos una de las aeronaves galas en combate contra los J-10C de fabricación china empleados por las fuerzas pakistaníes. Pekín lo consideró una especie de bautismo de fuego, la validación de sus capacidades militares mas avanzadas.

En el maremágnum global, entre tanto, la India se ha erigido en una especie de pivote, capaz de gravitar entre distintos polos: se entiende con la Rusia de Putin, y de forma creciente con la UE, mientras forma parte de los BRICS, la organización de países emergentes que lidera China. Trump golpeó al país con aranceles de hasta el 50% como represalia a sus compras de combustible ruso. Pero en febrero, tras el acuerdo entre la UE e India, el republicano anunció que reducía los gravámenes al 18%.

“Las relaciones entre la UE y la India se han fortalecido en los últimos años. El factor Trump ha acelerado esta tendencia”, señala Harsh V. Pant, vicepresidente de Estudios y Política Exterior del instituto indio Observer Research Foundation. Este analista cree que Bruselas y Nueva Delhi se sienten cómodas con sus respectivas visiones. Su búsqueda de “autonomía” y de un espacio propio en el teatro global “ha permitido una convergencia estratégica en las relaciones que no tiene precedentes y que probablemente continuará”, agrega Pant mediante mensajes a EL PAÍS.

En ese contexto, es lógico que Francia, como socio histórico de la India, se encuentre en la vanguardia. “Pero otros países también están acortando distancias”, agrega en referencia a naciones occidentales como Alemania.

El canciller alemán, Friedrich Merz, visitó la India en enero, en lo que supuso su primera incursión en el continente asiático, reflejo del interés en aumento en la cuarta economía del planeta. El gigantesco país, que acumula aún retos enormes, es sin embargo uno de los más dinámicos del mundo. Creció al 7,3% en 2025, el ritmo más alto entre las grandes potencias, y el FMI proyecta que la locomotora siga en marcha, con un incremento del 6,4% este año.