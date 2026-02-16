Cinco personas mueren en un incendio en un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)

Cinco personas han muerto y cuatro han resultado heridas en un incendio en un bloque de viviendas de cinco plantas del municipio barcelonés de Manlleu. Los bomberos de la Generalitat se han desplazado a la zona tras recibir un aviso a las 21.10 de este lunes. El fuego se ha originado en un trastero del edificio, situado en la azotea, y que se estaba utilizando como vivienda.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio, según un comunicado de los Bomberos de la Generalitat. Al menos cuatro de las víctimas se encontraban dentro de la vivienda en la que se produjo el fuego y no pudieron salir por motivos aún por aclarar. Los heridos son todos de carácter leve y ninguno de ellos fue hospitalizado.

Hasta 13 dotaciones de bomberos se han desplazado hasta la calle Montseny del municipio después de que varios vecinos llamaran al 112 alertando del fuego en uno de los pisos superiores y de la presencia de humo en la escalera del edificio. El incendio ha quedado extinguido a las 21.41 de la noche. La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de aclarar las causas del siniestro.