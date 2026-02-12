Al menos dos muertos y 40 desalojados en el incendio de una vivienda en Xàbia (Alicante)

El fuego, originado en la segunda planta, ya ha sido extinguido, pero continúan los trabajos en la zona para ventilar humos y gases y revisar el bloque, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA)

Dos personas han muerto y una más ha sufrido heridas graves en el incendio de un edificio de cinco plantas situado en la Avenida de París de Xàbia (Alicante; 30.600 habitantes), según han informado este jueves por la tarde fuentes del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante, aunque desde el servicio de emergencias de la Generalitat Valenciana solo hay constancia de un fallecido. El fuego, cuyo origen aún no se ha podido determinar, ha obligado a evacuar a unos cuarenta vecinos del bloque, que siguen pendientes del informe municipal que les permita volver a sus domicilios.

Las llamas alertaron a los vecinos poco después de las 16.00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron la alerta de que se veía el fuego desde una terraza. La vivienda en la que se originó el incendio, que ha quedado completamente calcinada, está situada en la segunda planta del edificio, ubicado en el área de Xàbia Park, muy cerca de la Playa del Arenal del municipio alicantino. Los servicios de extinción acometieron las llamas y comenzaron a evacuar a los vecinos, que habían quedado atrapados por el abundante humo que subía por la escalera común del inmueble, cuentan las mismas fuentes.

Vecinos y agente de bomberos en las inmediaciones del edificio. À Punt

Tras la evacuación, una unidad del SAMU, otra de Servicio Vital Básico (SVB) y una ambulancia de Cruz Roja comenzaron a atender a los heridos. El equipo médico realizó las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación a un hombre de 42 años, pero no hubo respuesta y finalmente falleció, según indican fuentes del Centro de información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat. “En cuanto a una posible segunda persona fallecida”, continúan, “debía de estar dentro de la vivienda”, ya que el equipo sanitario no tiene constancia de ello.

También se ha atendido a otros dos hombres, de 58 y 32 años, por inhalación de humo. El primero ha sido trasladado al Hospital de Dénia, mientras que el segundo ha sido dado de alta in situ, detallan las mismas fuentes. Cinco personas más han tenido que ser atendidas por crisis de ansiedad, de las que algunas, sin determinar, han sido enviadas al centro de salud de Xàbia.

Una vez solventadas las dificultades, especialmente la de desalojar a las personas de los pisos superiores al incendio, los bomberos han logrado extinguir el fuego, aunque desde el Consorcio aclaran que todavía se está procediendo a la ventilación de humo y gases y a la revisión del edificio. Fuentes cercanas al caso añaden que los vecinos desalojados tendrán que esperar al preceptivo informe municipal que evalúe la situación y les permita volver a sus viviendas, aunque puede que tengan que pasar al menos una noche fuera de sus casas.