GUERRA DE UCRANIA

La Policía registra en Mallorca mansiones sospechosas de pertenecer a Nikolai Kolesov, oligarca ruso cercano a Putin

Una investigación de la fundación de Navalny desveló que este empresario puso cinco propiedades en la isla a nombre de familiares, incluidos sus hijos de corta edad

El empresario ruso Nikolai Kolesov, en una imagen de 2013.
Óscar López-FonsecaLucía Bohórquez
Madrid / Palma -

Agentes de la Policía Nacional han registrado este lunes en Mallorca varias mansiones de lujo que supuestamente pertenecen al empresario Nikolai Aleksandrovich Kolesov, un oligarca de la industria armamentística rusa considerado cercano al presidente Vladímir Putin, según ha confirmado EL PAÍS en varias fuentes policiales. Los registros se producen después de que periodistas de la Fundación Anticorrupción ―fundada por el activista y opositor Aleksei Navalny muerto en extrañas circunstancias en 2024 en una cárcel rusa― desvelasen el pasado verano que Kolesov, sancionado desde diciembre de 2024 por la Unión Europea (UE), posee, al menos, cinco propiedades inmobiliarias en Mallorca que ha puesto a nombre de familiares, entre ellos sus hijos de corta edad.

La operación se ha iniciado pasadas las 13.00, cuando decenas de agentes de la Policía Nacional han acudido a, al menos, dos de las mansiones que se atribuyen a Kolesov. En concreto, a una villa en la zona de Cala Vinyes y a otra en la urbanización Sol de Mallorca ―una de las más exclusivas de la zona―, ambas en el municipio de Calvià, al sur de Mallorca. Ambas y una tercera aparecen como adquiridas en 2024 por el hijo de cuatro años de Kolesov. De las otras dos viviendas en la isla que la fundación de Navalny adjudica al oligarca, una figura a nombre de otra hija de corta edad y la otra, de una hermana septuagenaria del magnate. Todas ellas figuraban anteriormente a nombre de empresas armamentísticas rusas vinculadas al oligarca. Las fuentes policiales consultadas han declinado facilitar más información al estar bajo secreto la investigación, que encabeza la Comisaría General de Información (CGI).

En la actualización de la lista de personas sancionadas por sus vínculos con el Kremlin en la que la UE incluyó a Kolesov, destaca que este, de 69 años, es el director general de la empresa Helicópteros Rusos JSC, principal fabricante de estas aeronaves para el Ejército de su país. La Unión Europea justificó las sanciones al considerar que esta compañía es, de hecho, “una empresa clave dentro del complejo militar-industrial ruso. Las Fuerzas Armadas rusas utilizan diversos tipos de helicópteros y otros equipos y material de defensa de Helicópteros rusos JSC en su guerra de agresión contra Ucrania”, detalla el documento, para añadir a continuación: “Por lo tanto, Nikolai Kolesov está apoyando acciones que socavan y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.

La biografía de Kolesov aparece ligada al régimen ruso y, sobre todo, a la industria armamentística. Diputado del Consejo de Estado de la República rusa de Tartaristán, en 2007 fue nombrado gobernador de la región de Amur, cerca de la frontera este con China. Un año después dimitió y poco después fue nombrado director general de Kret, una empresa especializada en el desarrollo de sistemas de guerra electrónica y filial de Rostec, la corporación estatal rusa de la industria de defensa.

Desde entonces ha estado ligado siempre a este sector. Así, en 2019 pasó a ser el presidente del consejo de administración de Elekon Plant JSC (fabricante de componentes electrónicos para equipos militares y una de las empresas que figuraba como propietaria de una de las viviendas de Mallorca antes de que fuera traspasada a uno de los hijos del oligarca). Dos años después pasó a ocupar su actual puesto como director general de Helicópteros Rusos JSC.

