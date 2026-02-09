Un incendio daña el lugar de homenaje a las víctimas de la tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana

Un bombero inspecciona el domingo el memorial improvisado en homenaje a las víctimas del incendio del bar Le Constellation, en Crans-Montana (Suiza).

El incidente se produce apenas un mes después de que 41 personas fallecieran tras desatarse un fuego en un bar de la localidad durante una fiesta de Nochevieja

El lugar de homenaje dedicado a las víctimas de la tragedia de la estación de esquí de Crans-Montana (Suiza) —donde 41 personas murieron y otras 115 sufrieron heridas en el incencio del bar Le Constellation durante una fiesta la pasada Nochevieja— resultó parcialmente dañado el domingo al prenderse fuego a causa de una de las muchas velas depositadas en el lugar, según ha informado la prensa nacional. Este nuevo incidente se produce poco más de un mes después de la tragedia en la localidad suiza, cuya investigación todavía está activa.

El incendio de este fin de semana, que no causó víctimas, fue declarado hacia las 6.00 de la mañana. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar y consiguieron controlar las llamas, ha indicado la televisión pública RTS.

El pequeño monumento había nacido de forma espontánea, con numerosas flores, velas y juguetes depositados en los días posteriores a la tragedia por familiares de las víctimas, amigos y muchas otras personas en la Rue Centrale, la calle principal de la estación de Crans-Montana, cerca del bar siniestrado. La mitad de las víctimas mortales de aquel suceso eran menores.

El lugar conmemorativo había sido recubierto con una carpa en forma de iglú para resguardarlo del mal tiempo, y este se ha quemado en parte en el incendio del domingo. Tras el fuego, la carpa ha tenido que ser desmontada y algunas ofrendas han sido retiradas, pero el memorial será reconstruido, según afirman las autoridades. En el lugar también hay un libro de condolencias, que no ha sufrido daños, ha indicado RTS.

Una mujer enciende una vela en el memorial para las víctimas del incendio en el bar de Crans-Montana, el pasado 3 de enero. TIL BUERGY (TIL BUERGY)

La investigación de los sucesos durante la fiesta de Nochevieja sigue generando polémica entre los familiares de las víctimas, principalmente por cómo se está llevando y las muchas incógnitas que quedan aún sin despejar, como si el bar incumplía con las medidas de seguridad y por qué no se hicieron los controles pertinentes para detectarlo. Los dueños de Le Constellation, Jacques y Jessica Moretti, están acusados de homicidio e incendio con negligencia, aunque recientemente se ha incluido también en la causa penal a dos responsables del área de seguridad del Gobierno local.

El Gobierno local es más exigente que nunca con la prevención de fuegos y ha multiplicado las inspecciones en todos los establecimientos tras revelarse que el bar incendiado no había pasado los controles anuales en los últimos cinco años, es decir, desde 2020. La semana pasada, las autoridades ordenaron el cierre de un gran hotel de lujo en la zona tras detectarse serias deficiencias en materia de prevención de fuegos.