Luces, cámaras y la explanada del Munal: la visita de Zendaya en México enciende las redes sociales

La actriz estadounidense Zendaya ha encendido las redes sociales con su reciente visita a Ciudad de México, una visita de trabajo. La californiana de 29 años, quien se prepara para el estreno de su más reciente trabajo, The Drama, dirigida por el cineasta danés Kristoffer Borgli y coprotagonizada con Robert Pattinson, fue vista el domingo 15 de febrero en las calles del Centro Histórico de la capital acompañada de un gran equipo de producción. En fotografías tomadas por transeúntes, la actriz camina sobre la explanada frente al Museo Nacional de Arte (Munal), en la calle Tacuba. Aún se especula a qué se debe esta producción.

Cuando las imágenes tomaron vuelo, había mucha confusión. En una de ellas, la estadounidense aparece de espaldas, cerca del dispositivo que la capturó: a su izquierda, un hombre sostiene un aparato al que ha ajustado una cámara profesional; a su derecha, un coche que parece ser un Chrysler, modelo Simca 1307, fabricado en la década de 1970, con una placa de otro país, lo que tenía escépticos a los internautas.

En otra, tomada casi en el mismo instante que la anterior, pero a una distancia mayor, reveló el escenario: la actriz se mira de frente; a sus espaldas, se alza la escultura ecuestre de Carlos IV (conocida como El Caballito); a su derecha, parece que un hombre duerme en las escalinatas que rodean la escultura. Además de estas fotografías de su paso por Ciudad de México, una joven la ha grabado esperando mesa dentro del restaurante Voraz.

A principios de febrero se estrenó el avance completo del trabajo de la californiana con Robert Pattinson. La cinta retrata a una pareja en los preparativos para su boda cuando, en una noche de copas con amigos, uno propone que cada quien confiese qué es lo peor que han hecho en su vida: la confesión de Emma, el personaje que interpreta Zendaya, provoca disgusto y repugnancia. El tráiler omite el discurso, por lo que el espectador no sabe qué es lo que ha dicho. La cinta parece tener tintes cómicos y, así como lo lleva en su nombre, un drama tenso.

Zendaya tiene un 2026 ajetreado. Además del estreno de The Drama programado para el 3 de abril en Estados Unidos y el 9 de abril en México, Zendaya trabaja en su próxima cinta, Be my baby, en la que interpreta a Ronnie Spector, una leyenda de la música, líder de la banda The Ronettes formada en 1959 en Nueva York, junto a su hermana Estelle Bennet y su prima Nedra Talley. La agrupación que cambió el sonido de la época para siempre, encontró en tiempos modernos un espacio para la viralización. Una de sus canciones más famosas, que se titula igual que la cinta, se ha reproducido en casi 200.000 videos en TikTok.

La producción es dirigida por Barry Jenkins (Moonlight; Mufasa: el rey león) y la productora A24 se ha unido al proyecto. El guionista Dave Kajganich, quien trabajó con Luca Guadagnino en Hasta los huesos, está trabajando en la adaptación de la vida de la leyenda.

