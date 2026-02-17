Caín Velásquez, del dominio en la UFC al intento de homicidio que marcó su historia

Caín Velásquez (California, 42 años) ha sido liberado tras pasar 11 meses en prisión por el tiroteo contra el hombre de 43 años acusado de abusar de su hijo en 2022. El peleador de ascendencia mexicano fue recibido a las afueras del centro penitenciario en Soledad, California, por su familia y un mariachi, en una escena que marcó el cierre de un caso que generó una ola de apoyo hacia el excampeón de la UFC a pesar de los cargos por intento de homicidio, asalto agravado y posesión de armas por los que fue sentenciado a cinco años de prisión.

Este domingo, la justicia estadounidense otorgó la libertad condicional anticipada a Velásquez al haber acumulado suficientes créditos penitenciarios por su participación en programas de rehabilitación. En redes sociales, admiradores y colegas del peleador celebraron su salida, al calificar sus acciones como las de un padre que intentó proteger a su familia. “¡Bienvenido de vuelta, Caín! Les deseo a ti y a tu familia felicidad y sanación”, escribió en X la luchadora Ronda Rousey, una de sus principales defensoras desde su arresto.

Un latino en la UFC

Caín Ramírez Velásquez es hijo de padre mexicano y madre estadounidense. Durante la preparatoria se integró a los equipos de lucha libre y futbol americano, en los que fungió como capitán. Ya en la universidad, se enfocó por completo en la lucha colegial, disciplina en la que destacó en diversas competencias a nivel nacional.

Ese camino lo llevó a las artes marciales mixtas y, eventualmente, a la UFC, la principal promotora del deporte. Ahí construyó una carrera destacada, con dos campeonatos de peso completo. Tras alejarse temporalmente del octágono, incursionó en la lucha libre profesional, una disciplina con la que siempre se sintió identificado por sus raíces mexicanas. Velásquez se presentó en la Lucha Libre AAA Worldwide y posteriormente firmó con la WWE, empresa que rescindió su contrato por los recortes derivados de la pandemia.

Las claves del caso

En febrero de 2022, Caín Velásquez protagonizó una persecución automovilística en el condado de Santa Clara, California. El excampeón de la UFC disparó en varias ocasiones contra un vehículo en el que viajaban tres personas, entre ellas Harry Goularte, el hombre acusado de abusar de su hijo de cuatro años. Aunque en un inicio fue señalado como trabajador de la guardería donde ocurrieron los presuntos hechos, posteriormente se aclaró que no formaba parte del personal, sino que residía en el lugar por ser hijo de la propietaria.

El incidente ocurrió días después de que Goularte fuera liberado bajo un programa de supervisión judicial con monitoreo GPS. La persecución se extendió por cerca de 18 kilómetros. Goularte no resultó herido, pero una de las balas impactó a Paul Bender, su padrastro, quien conducía el automóvil y sobrevivió al tiroteo.

Posteriormente, Velásquez fue arrestado y permaneció en prisión mientras avanzaba el proceso judicial. Al momento de dictar sentencia, que se fijó en cinco años, el juez consideró los 1.283 días que ya había pasado bajo custodia como parte del cumplimiento de su condena. En este tiempo, el mexicoestadounidense realizó un podcast llamado Sundays with Caín, en el que reflexionó sobre su convivencia con otros reclusos, los momentos más difíciles de su encierro y el impacto que el proceso tuvo en su vida personal y su carrera deportiva.