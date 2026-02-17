Crédito de vivienda en el Fondo Nacional de Ahorro 2026: requisitos y cómo usar el simulador

Las cesantías y el historial de ahorro se podrán usar en un financiamiento con plazos amplios, criterios de evaluación definidos y un proceso de solicitud que se puede adelantar casi por completo en línea

El estatal Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha ampliado sus opciones para que los colombianos financien la compra de sus hogares, y ha lanzado la posibilidad de hacer la compra con crédito al 100%, sin cuota inicial. Financia la compra de vivienda nueva o usada, la construcción en sitio propio, las mejoras habitacionales y el arrendamiento con opción a compra (leasing).

El proceso para simular y solicitar un crédito es mayoritariamente digital. Inicialmente, se debe ingresar al simulador oficial o entrar desde la sección Vivienda del portal del FNA . En la herramienta se selecciona la opción “Ingreso mensual”, cuando ya se conoce la capacidad de pago, o “Valor vivienda”, en caso de tener un inmueble objetivo. Luego se completan los datos sobre el tipo de crédito (vivienda nueva, usada, VIS/VIP), el plazo, el sistema (UVR o pesos) y la eventual aplicación a subsidios como Mi Casa Ya. El simulador genera en segundos las cuotas estimadas, el total financiado y varios escenarios de referencia.

Para iniciar la solicitud formal, es necesario estar afiliado al FNA, ya sea por usarla como fondo de cesantías o a través de un ahorro voluntario pignorable (es decir, que puede dejarse en garantía del crédito). Luego, se debe gestionar el trámite en línea con el usuario personal en el FNA y cargar el formulario y los documentos exigidos en el portal de vivienda. El proceso de aprobación suele tardar alrededor de 75 días, aunque puede agilizarse programando una cita en los puntos de atención del FNA o a través de la línea 01 8000 52 7070. Se trata de un flujo diseñado para simplificar trámites y reducir el papeleo.

Cesantías o ahorro voluntario

Es importante distinguir con claridad entre las dos modalidades de afiliación. El trabajador puede trasladar sus cesantías, que el empleador consigna anualmente en febrero, al FNA mediante un formulario y la cédula de ciudadanía. Así, las puede usar allí como garantía del crédito. También puede afiliarse y pedir al empleador que las consigne directamente en el FNA, un esquema conveniente para personas con estabilidad laboral, ya que se acumulan sin gestión adicional.

En cuanto al ahorro voluntario, el FNA exige que el monto mínimo anual sea de 1,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y no menor al ingreso mensual declarado, pero ofrece una flexibilidad amplia: permite consignaciones periódicas desde distintas entidades financieras. Esta alternativa suele ser más adecuada para trabajadores independientes o para quienes buscan incrementar con rapidez su fondo. En ambos casos, el FNA evalúa la capacidad global de endeudamiento y no solo el saldo acumulado.

Más información Colombia retrocede por segundo año consecutivo en el Índice de Percepción de Corrupción

Requisitos para crédito por cesantías o ahorro voluntario

Para el crédito de vivienda por cesantías del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), los requisitos centrales son los siguientes:

Ser afiliado al Fondo Nacional del Ahorro

Cumplir las normas vigentes de radicación, aprobación y desembolso establecidas en el reglamento de crédito y leasing habitacional

Alcanzar el puntaje mínimo exigido por el sistema de calificación personal definido por la Junta Directiva

Si el destino es construcción en sitio propio o mejora de vivienda, el inmueble debe ser de propiedad del afiliado (solo aplica para crédito, no para leasing habitacional)

Si se tienen cesantías, deben estar libres de embargos o pignoraciones externas

En solicitudes conjuntas, cada afiliado debe cumplir por separado los requisitos para ser sujeto de crédito o contrato

Si hay deudor solidario no afiliado, tanto el afiliado como el deudor deben cumplir los requisitos del reglamento y soportar sus ingresos con la documentación correspondiente a su actividad económica

Se debe autorizar por escrito al FNA para consultar y reportar el comportamiento crediticio en centrales de información; esto aplica también para codeudores y avalistas

Si ya se tiene crédito de vivienda, educativo o leasing con el FNA y pides uno nuevo, debes estar al día en todos los pagos, cumplir las demás condiciones del reglamento y mantener las cesantías pignoradas a favor del FNA

Además, es obligatorio informar cualquier cambio en la información suministrada antes del desembolso del crédito o leasing habitacional. Se puede consultar los detalles en el apartado dedicado al crédito por cesantías .

En cuanto a los requisitos para obtener el crédito por ahorro voluntario, estos son los que figuran en el portal oficial :