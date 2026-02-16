La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos entrega los restos de Camilo Torres Restrepo

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha entregado este domingo, en un acto íntimo y reservado, los restos del cura Camilo Torres Restrepo. La entidad humanitaria, encargada de llevar a cabo la búsqueda de los restos del sacerdote guerrillero, ha hecho entrega de los restos del religioso el mismo día en que se cumplen 60 años de su muerte en combate como miembro del ELN. El sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien en 2019 hizo la solicitud que puso en marcha la búsqueda, ha recibido los restos, almacenados en un cofre marrón oscuro, horas después de participar en la eucaristía en honor a Torres Restrepo celebrada en la capilla Cristo Maestro, en el campus bogotano de la Universidad Nacional.

El acto ocurrió en las oficinas de la Unidad de Búsqueda, en el centro de Bogotá, luego de una ceremonia simbólica que dirigió Luz Janeth Forero, la directora de la UBPD. El evento, que se prolongó por casi cuatro horas, finalizó cerca de las nueve de la noche. Una de las personas que acompañó la entrega fue Danilo Rueda, el ex comisionado de Paz, y las personas del equipo técnico y forense que, durante dos años, han liderado el proceso de búsqueda e identificación de sus restos óseos. En uno de los videos del acto, conocido por este diario, se escucha al funcionario que lideró la ceremonia explicar que “Camilo será inhumado en el osario bóveda ubicado al interior de la capilla Cristo Maestre de la Universidad Nacional de Colombia”. La decisión responde a la petición de su buscador, el padre Javier Giraldo, y algunos familiares de Torres Restrepo. Con esa petición clara desde 2019, la UBPD dio inicio al proceso forense.

Hasta la mañana del domingo, la decisión de la UBPD era la de no entregar el cuerpo de Torres. Sin embargo, la entidad que forma parte del sistema de justicia transicional, reactivó el plan luego de que, el sábado por la noche, el Instituto Nacional de Medicina Legal informara públicamente que no había terminado su proceso de cotejo de los restos, que busca cerciorarse de que se trata del sacerdote, “por dificultades en el estado de los restos óseos”. Como lo reveló EL PAÍS, los restos fueron hallados bañados en formol, un químico que, aplicado sobre estructuras óseas, degrada el ADN progresivamente, dificultando su identificación genética.

Para que la UBPD liderara la entrega de sus restos óseos, no necesitaba el veredicto de Medicina Legal porque ya existen otras tres confirmaciones técnicas, una de ellas en un laboratorio forense de Estados Unidos. Sin embargo, el caso de Camilo Torres es icónico por ser una de las primeras víctimas de desaparición forzada en un país que ha contado, en más de 50 años de conflicto, unas 120.000 personas dadas por desaparecidas.

En la mañana de este domingo, en medio del ritual religioso en su honor, simpatizantes, nostálgicos y curiosos se acercaron desde primera hora a la capilla de la Universidad Nacional, que mantuvo sus puertas cerradas hasta poco antes de las 10, hora en la que estaba convocada la liturgia anual. El coro ensayaba sus cantos, mientras todas las conversaciones giraban alrededor de los resultados de Camilo Torres. Facsímiles del periódico Frente Unido, dirigido por Torres durante un par de meses de 1965, antes de entrar la guerrilla, fueron distribuidos entre los visitantes. “¡Camilo nos une!”, gritaba emocionada una mujer mayor, de cabello todo blanco, que llevaba consigo también una foto del sacerdote homenajeado. La universidad, intuyendo una multitud por la cifra del aniversario y la posibilidad de una inhumación que cerraría décadas de desaparición de los restos, dispuso carpas y asientos fuera del templo para aquellos asistentes que no lograran entrar.

El cuerpo de Torres Restrepo, desaparecido desde su muerte el 15 de febrero de 1966, fue encontrado por un equipo de forenses de la Unidad de Búsqueda en la regional de Santander en un panteón militar del Cementerio Municipal de Bucaramanga. Una bóveda blanca, sin marcas ni información en la parte más alta del mausoleo guardaba sus restos óseos. Este diario conoció detalles del registro de búsqueda que conserva Medicina Legal y que cuenta que la versión de un sepulturero, hace dos años, fue clave para encontrarlo. “Se realiza el recorrido con el aporte del declarante y se realiza la ubicación exacta de la bóveda”, dice el documento.

Noticia en desarrollo. Habrá más información en breve.