Las denuncias de acoso sexual contra dos reconocidos presentadores desatan un MeToo en el periodismo colombiano

Un poderoso movimiento de periodistas y presentadoras que han denunciado acoso sexual ha tomado fuerza este fin de semana en Colombia. Con los hashtags #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, cientos de mujeres han posteado en sus redes sociales mensajes de respaldo luego de que Caracol Televisión hiciera público que ha activado protocolos legales para proteger a las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte de “dos periodistas y presentadores” del canal.

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, ha leído este domingo un editorial del informativo en el que asegura que el canal está del lado de las víctimas. “Para Caracol es un hecho doloroso, para mí como director, es un hecho triste. Pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor”, dijo el periodista en la emisión matutina de la emisora Blu Radio, de la misma casa periodística. “Aquí no somos jueces, pero tampoco somos espectadores”.

El informativo no ha hecho público el nombre de los periodistas denunciados, aunque en redes sociales hay varios señalamientos. La presentadora Mónica Rodríguez, quien trabajó en el canal privado con más rating del país, fue una de las primeras en pronunciarse. ”Hasta que se metieron con alguien que también tenía relaciones de poder y por eso no lo pudieron tapar. Hasta que por fin se destapó la olla por ella y por todas… y hasta que se conozcan esos y otros tantos personajes acosadores. Que tiemblen", escribió.

En diálogo con este diario, Rodríguez, que ha estado entre las cabezas de la iniciativa de recopilación de denuncias, explica que pretenden ofrecer un canal confidencial y seguro para que las víctimas compartan sus testimonios. “Estamos recibiendo el respaldo de un equipo jurídico que se encargará de analizar cada caso y orientar a las víctimas sobre las rutas legales disponibles”. La periodista no descarta que varias de esas denuncias sean puestas en conocimiento de la Fiscalía.

La iniciativa de #YoTeCreoColega también tiene el respaldo de ONU Mujeres y reconocidas oenegés como Sisma Mujer y de la Casa de la Mujer de Bogotá. De acuerdo con Rodríguez, muchas de las víctimas son periodistas jóvenes o practicantes en los medios de comunicación. “Son mujeres que están en estado de indefensión y que no saben cómo actuar por miedo a perder su práctica, su trabajo o su credibilidad si llegan a denunciar”. La comunicadora, quien ha conocido varios de esos casos, señala que varios de los episodios ocurren en viajes o cubrimientos. “Se sienten más seguros lejos de otros ojos vigilantes”.

Otra de las periodistas que ha narrado su testimonio en redes sociales es Juanita Gómez, de Revista Semana y quien también trabajó para el informativo Noticias Caracol. “El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional es que ciertas conductas de algunas “vacas sagradas” en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones, para que no le de un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir", puso en su cuenta de X.

Lina Tobón, una periodista deportiva, también narró en su cuenta que fue víctima de acoso. En un hilo en sus redes sociales contó que, en 2022, un colega de mayor rango le tocó el rostro y el pecho. “El resto del día las insinuaciones escalaron, al punto de tocarme un logo en el pecho de mi camiseta, con algún comentario sobre cómo me quedaba la ropa”. De acuerdo con la comunicadora, luego sufrió otros episodios de acoso laboral y presentó su renuncia a la empresa.

Las denuncias han revivido en el caso de Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC. En su caso, se trata de que fueron públicas en su momento, Los señalamientos en su contra, que se hicieron públicos desde 2019, incluyen acusaciones de acoso sexual y maltrato psicológico formuladas por cuatro mujeres, entre ellas la exfuncionaria Lina Castillo, quien ahora enfrenta un proceso penal por injuria y calumnia que interpuso Morris. A eso se suma el testimonio de la periodista española María Antonia García de la Torre, quien denunció un episodio ocurrido en Madrid en 2011.

Contra Morris, de hecho, otro grupo de periodistas ha viralizado el #NoAlPactoDeSilencio, con el que exponen que varias de sus denuncias han sido archivadas y, ahora, son las mujeres denunciantes las que enfrentan procesos penales. “La impunidad frente a las violencias basadas en género es responsabilidad de un sistema de justicia que aún no se compromete con la erradicación de este fenómeno”.

La misma defensora del Pueblo, Iris Marín, se ha unido al llamado y ha posteado en sus redes sociales el mensaje en respaldo a las periodistas. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, también anunció labores de inspección y vigilancia en Noticias Caracol “para conocer las condiciones de las y los trabajadores”.

En Colombia, las denuncias por acoso sexual en entornos laborales siguen enfrentando obstáculos para llegar a la justicia. Según cifras de Sisma Mujer, al menos un 83% de casos de violencias basadas en género no se denuncian formalmente ante la justicia. En el ámbito laboral, el Ministerio del Trabajo ha advertido que las quejas por acoso suelen concentrarse en sectores con relaciones jerárquicas marcadas, como los medios de comunicación.

El correo que las periodistas han creado para recibir las denuncias de acoso sexual en medios de comunicación colombianos es: yotecreocolega@gmail.com. Johana Fuentes, una de las mujeres que lidera la iniciativa, asegura que “es un espacio seguro y confidencial para recibir testimonios de acoso, abuso de poder y violencia de género dentro del ejercicio periodístico”. La discusión comienza a instalarse, esta vez, dentro de las propias redacciones.