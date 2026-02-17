Iryo vuelve a circular entre Madrid y Sevilla un mes después de la tragedia de Adamuz

La reparación de los daños ocasionados por el accidente ferroviario del 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Adamuz (Córdoba), va a permitir la restauración de la circulación sin cortes desde este martes. Una de las compañías envueltas en el accidente que dejó 46 víctimas mortales, Iryo, ha anunciado la puesta en servicio de 14 circulaciones diarias una vez que el gestor de la infraestructura Adif anunció anoche la disponibilidad de la vía ya sin cortes.

Desde Iryo se ha informado de que su consejero delegado, Fabrizio Favara, y parte del equipo directivo viajarán con la tripulación y los viajeros en el primer tren con salida en Madrid y destino en la estación sevillana de Santa Justa. Desde este martes la compañía ofrecerá siete idas y siete vueltas, incluyéndose en esta programación los servicios transversales Barcelona–Sevilla, con cuatro circulaciones diarias (dos idas y dos vueltas).

Los horarios de partida desde Madrid-Atocha arrancan con un primer servicio a las 7.54 horas; la segunda partida está prevista a las 10.30 horas; el tercer tren es el de las 11.55 horas; pasado el mediodía hay un Iryo previsto a las 13.05; ya por la tarde, el primero está programado a las 17.00; le sigue el servicio de las 19.05, y el último tren parte de la capital a las 19.35 horas. En el sentido contrario, el Sevilla-Madrid, la primera salida está fijada a las 6.54; Iryo tiene un segundo tren desde Sevilla a las 8.11 horas; el tercero parte de Santa Justa a las 12.25; a las 13.53 comienza a circular el cuarto convoy del día, y los dos últimos horarios son el de las 16.26 y 20.28 horas. Todos los viajes tienen un tiempo estimado de 2 horas y 37 minutos, como era habitual.

Desde el día después del siniestro y hasta ayer lunes solo Renfe ha circulado en el eje Madrid-Sevilla, pero con un corte entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, trayecto que los viajeros han tenido que realizar en autobús.

Desde el Ministerio de Transportes se explicó ayer que las pruebas realizadas por Adif en el tramo de Adamuz habían tenido resultado satisfactorio, por lo que se ponía la infraestructura a disposición de las operadoras ferroviarias para la realización de las pruebas con “que estimen oportunas con el fin de reanudar el servicio comercial próximamente”, explicó un portavoz. Renfe circuló durante la tarde y se preveía una gradual recuperación de los servicios sin cortes desde este martes. La tercera operadora con presencia en este corredor, Ouigo, también comercializó ayer billetes para la ruta que enlaza Madrid y Sevilla.

El descarrilamiento de un Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid en la tarde del domingo 18 de enero, a la altura de Adamuz, motivó la posterior colisión del Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario con destino Huelva. Se investigan las causas del siniestro, mientras Adif pudo encargar obras de urgencia a OHLA para reponer la infraestructura dañada. La jueza de Montoro (Córdoba) dio permiso para la entrada de maquinaria pesada el 28 de enero.

Una vez restaurado el paso de trenes sin transbordos entre Madrid y Sevilla, continúa cerrada la alta velocidad entre Málaga y Antequera, sin fecha concreta aún de reapertura, por el desprendimiento de un talud sobre las vías sucedido en la localidad malagueña de Álora. Fuentes de Adif fijan en principios de marzo la conclusión de los trabajos de reparación de la vía.