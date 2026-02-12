La Comisión que investiga el accidente de Adamuz invita a la Agencia Ferroviaria Europea a participar en las pesquisas

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha publicado este jueves una segunda nota en la que anuncia que el presidente ha invitado a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) a participar en la investigación del accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas. La teoría más plausible sigue siendo que una rotura en la soldadura de una de las vías provocara el descarrilamiento del tren Iryo que chocó a toda velocidad contra un convoy de Alvia que venía en sentido contrario y los técnicos advierten de que no han podido avanzar más porque la autorización judicial para poder analizar el carril lastra el proceso.

En una breve actualización de la investigación, la CIAF explica que se está recopilando información principalmente de Adif, de Renfe Viajeros y de Iryo. Los técnicos han solicitado datos de los enclavamientos y circuitos de vía, así como todas las comunicaciones producidas inmediatamente después del suceso. “Por el momento aún no se ha realizado la extracción de datos incluidos en los registradores de los trenes”, explican, porque la autorización judicial no se ha producido y ambas pesquisas deben ir de forma coordinada. La jueza titular del Juzgado de instancia e instrucción número 2 de Montoro ha tomado posesión esta misma semana y fuentes jurídicas explican que se está poniendo al día con la causa para avanzar lo antes posible.

La CIAF expone que está a la espera también de analizar el carril que se fracturó y se extrajo, conduciéndolo hasta Madrid para su análisis. Buscan un laboratorio con “ausencia de conflicto de intereses con alguna de las entidades relacionadas con el suceso”. El anterior informe preliminar fue publicado el 23 de enero y sustentaba como “hipótesis de trabajo” que las hendiduras que presentaban en las ruedas del lado derecho los coches 2, 3, 4 y 5 del Iryo son “presumiblemente coincidentes” con la sección del carril exterior de la vía 1 que se localizó rota. La comisión, tras una inspección ocular, constató que el carril “tras el punto de rotura” había terminado volcado hacia el exterior y “con marcas de haber sido pisado lateralmente una vez tumbado”.

Sobre esa idea, los técnicos precisaban que el metal de la vía ya estaba roto cuando pasó el Iryo, ya que al menos otros tres convoyes que circularon por el mismo lugar horas antes ―entre las 17.21 y las 19.09 de ese mismo día― mostraban “muescas con un patrón geométrico compatible presente en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas” similares a las del accidentado, que pasó por ese punto a las 19.43.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]