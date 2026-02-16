Collboni advierte de que la ordenanza de civismo se hará cumplir: “Solo los sinvergüenzas pueden estar preocupados”
La Guardia Urbana desplegará dispositivos especiales “en toda la ciudad” para multar incumplimientos
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha comparecido este lunes para avisar de que el consistorio y la Guardia Urbana velarán intensamente para que se cumpla la nueva ordenanza de civismo, porque sanciona conductas que generan “gran malestar”. La ciudad ha tardado veinte años en actualizar la de 2006, con más supuestos de incivismo y multas superiores, como para no hacerla cumplir, ha venido a decir. “Se pone en marcha un acuerdo de ciudad, que han apoyado tres grupos municipales, PSC, Junts y ERC, y más de 50 entidades. Solo se me ocurre alguien que puede estar preocupado: los sinvergüenzas que ensucian o no respetan el espacio público”, ha dicho el alcalde. El edil también ha recordado que “ocho de cada diez barceloneses se han mostrado reiteradamente a favor de actualizar los comportamientos incívicos e incrementar las sanciones”.
Para hacer cumplir las nuevas normas, la Guardia Urbana pondrá en marcha “dispositivos especiales”, ha remachado el intendente mayor del cuerpo, Pedro Velázquez. “En toda la ciudad y en especial en zonas de ocio, con agentes uniformados y de paisano”, ha añadido. Se basarán en las quejas de vecinos de los barrios de, por ejemplo, plazas, calles o parques donde se quejan de botellones, gente miccionando o haciendo ruido. El año pasado la policía local denunció 114.000 conductas incívicas, una de cada cuatro avisos que recibe a través del 112.
Tanto Collboni como Velázquez se han referido al concepto de “seguridad 360″. “El civismo tiene que ver con la seguridad 360, que da confortabilidad, limpieza y seguridad en el espacio público”, ha insistido el alcalde. “La convivencia es un vector de las políticas de seguridad; es esencial que el espacio público esté limpio, respetado y seguro”, ha añadido el intendente. “Tendrá periodos de máxima intensidad coincidiendo con las épocas de mayor presión en la ciudad”, ha aclarado.
La comisionada de Civismo, Montserrat Surroca, ha explicado que el consistorio ha formado a los agentes de la Guardia Urbana sobre la nueva ordenanza. Ha destacado que las multas se podrán pagar al momento a las patrullas que lleven datáfono (unas 50) y que la idea es que en el futuro se puedan cobrar por bizum. “Nos interesa el efecto disuasivo, sobre todo para las personas no residentes”, ha dicho.
