Koldo García y Claudia Montes se cruzarán querellas por injurias y calumnias tras no lograr un acuerdo de conciliación

El exasesor ministerial Koldo García y Claudia Montes, una de las mujeres supuestamente contratadas de forma irregular en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes por influencia del exministro José Luis Ábalos, se cruzarán querellas por injurias y calumnias tras no alcanzar un acuerdo en un acto de conciliación entre ambas partes.

El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid ha celebrado este lunes un acto de conciliación al que no han acudido ni García ni Montes, toda vez que ambos han estado representados por sus abogados. El acto, en el que Montes pedía que García se retractara de las manifestaciones que realizó en televisión en las que le acusaba de mentir para recibir una retribución económica, ha finalizado sin acuerdo.

El de este lunes ha sido el segundo acto de conciliación entre ambas partes, después de que tampoco llegaran a un acuerdo en un juzgado de Gijón (Asturias), a instancia de Koldo García, que veía un posible delito de injurias en declaraciones hechas por Montes en las que le acusaba de acoso sexual y laboral, según han indicado a Efe fuentes jurídicas.

La abogada de García, Leticia de la Hoz, y el letrado de Montes, Alfredo Arrién, han comparecido este lunes juntos ante los periodistas y han comunicado la falta de acuerdo en el acto de conciliación. “Se van a cruzar las querellas, por lo visto, una querella de Koldo y una querella de Claudia Montes y veremos que pasa más adelante”, ha declarado Arrién.

En la papeleta de conciliación, a la que seguirá ahora una querella, Koldo García pedía a Montes una indemnización de 25.000 euros y que le pidiera perdón y reconociera el carácter injurioso de las declaraciones en las que sostuvo que el asesor le pedía cosas obscenas, se obsesionó con ella y le hacía videollamadas para ver cómo iba vestida al trabajo.

Claudia Montes, por su parte, reclama a Koldo García una indemnización de 35.000 euros y reconocer que era incierta su afirmación sobre que ella lo estaba estirando todo “para recibir una retribución económica con mentiras y engaños”.

Según los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Montes podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail por la influencia del exministro Ábalos y con “la relevante colaboración” de su exasesor Koldo García.

Koldo García es, por su parte, uno de los principales investigados en una trama corrupta de mordidas en contratos públicos, que se conoce con su nombre de pila, y enfrenta desde prisión preventiva una petición de 19 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía en el primer juicio del caso.