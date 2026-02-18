Suspendida la contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado este martes en la tarde de la suspensión de la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México, tras casi una semana marcada por la acumulación de ozono. “El sistema de alta presión que ha estado afectando al territorio desde hace algunos días, presentó hoy su centro sobre el Estado de Jalisco”, ha explicado la dependencia en un comunicado. La jornada de este martes ha estado afectada por la elevada cantidad de ozono, avivada por los incendios en el Estado de México. La dependencia también ha señalado que no habrá limitaciones en el tráfico durante el miércoles.

El Valle de México amanecía este martes, de nuevo, con una espesa bruma. Era la última muestra de un fenómeno que ha azotado a la capital en la última semana. Las autoridades iniciaron una contingencia el pasado jueves, que se ha mantenido desde entonces, con la excepción del sábado. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aclaraba durante su conferencia de la mañana de este martes que la situación era algo recurrente en estas fechas: “Es justo la época. La terminación de invierno e inicio de primavera es el mayor momento de contingencias ambientales en la ciudad [...] Hay más contingencias ambientales en la ciudad porque bajamos el nivel en el que se decreta”.

La CAMe ha indicado que la periferia del sistema de alta presión ha provocado un incremento de viento sobre el Valle de México, lo que ha permitido un aumento de la ventilación y que la dispersión de los contaminantes “sea mayor a los días previos”. “Esto se observó en el proceso de formación de la nubosidad en zonas montañosas”, ha matizado. Las autoridades preveían a mediados de la semana pasada que ese sistema se alejara, pero terminó intensificándose el jueves. La situación provocó una fuerte estabilidad atmosférica, marcada por la poca ventilación y humedad, cielo despejado, una intensa radiación solar y temperaturas de hasta 28 o 29 grados. “La combinación de estos factores”, expuso entonces la CAMe, “favoreció la formación y acumulación de ozono”.

Son factores que también recoge la conocida por las autoridades como la “temporada de ozono”, desarrollada entre los meses de febrero y junio. Sheinbaum expuso que el pasado domingo se reactivó la contingencia debido a que las autoridades han bajado la vara de medir la acumulación de ozono “para orientar a la población cuando está por encima de la norma”. “[Para] que no haga ejercicio al aire libre y algunas otras orientaciones que pudieran afectar más su salud”, expuso durante su intervención. La mandataria señaló que el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca), que llegó a estar por encima de los 300 puntos, “bajó a 200″ y ha seguido bajando.