La acumulación de ozono en la última semana azota al Valle de México y llega al nivel de ser “dañina” para la salud

Los incendios agravan la situación en el Estado de México, que lleva en contingencia ambiental desde el jueves con una pausa de un día. Sheinbaum ha explicado que se rebajó el nivel de contaminación permitido

El Valle de México ha vuelto a amanecer este martes con una espesa bruma de ozono, azuzada por los incendios de las últimas horas en el Estado de México. La acumulación de la molécula llevó a que las autoridades activaran el pasado jueves la fase 1 de una contingencia ambiental que duró hasta el sábado, aunque el domingo volvió a ponerse en marcha por una nueva concentración de contaminación. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha aclarado esta situación en su habitual conferencia de la mañana: “Es justo la época. La terminación de invierno e inicio de primavera es el mayor momento de contingencias ambientales en la ciudad [...] Hay más contingencias ambientales en la ciudad porque bajamos el nivel en el que se decreta”. La capital suma ya de nuevo dos días marcados por el ozono.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM), dependencia encargada del monitoreo, ha destacado este lunes en su última actualización que las llamas que han recorrido Texcoco y Nezahualcóyotl impactaron en la capital desde el amanecer. “La situación que afecta la salud de la población e incrementa los precursores de ozono”, ha expuesto en su comunicado. La presidenta ha subrayado el fenómeno de los incendios en esa acumulación de ozono. “Una parte importante son los incendios forestales. También en esta época hay mucho incendio provocado [...] Queman [ciertas zonas] para que haya brote de pasto”, ha explicado Sheinbaum.

La dependencia recogió que la acumulación de los últimos días se debía a un sistema anticiclónico que ha provocado una fuerte estabilidad atmosférica, poca ventilación y humedad, cielo despejado, intensa radiación solar y altas temperaturas. Las altas radiaciones, la larga duración del día y la escasa humedad característica del mes de febrero suelen ser propicias para que la molécula se acumule en el Valle de México. Esas características, desarrolladas entre febrero y junio, han llevado a que el periodo sea tildado por las autoridades como la “temporada de ozono”.

Sheinbaum ha concretado en su intervención que el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca) llegó a estar en 300 puntos para decretar contingencia. “Después bajó a 200 y así ha venido bajando [...] ¿Por qué baja? Para orientar a la población cuando está por encima de la norma: que no haga ejercicio al aire libre y algunas otras orientaciones que pudieran afectar más su salud”, ha señalado. Los datos de la CAM señalan que “cualquier nivel superior a 100 implica algún riesgo” y es “dañina para la salud”. Su clasificación recoge que cuando la situación rebasa los 200 puntos, “muy dañina a la salud” y “representa una condición de emergencia”.

La última actualización de la CAM también apuntaba a que la influencia anticiclónica se mantendrá sobre el centro del país, lo que conservará el calor —con máximas de 28 y 29 grados— y la baja humedad en el territorio. “La radiación solar seguirá siendo intensa y, en combinación con el viento débil que se prevé durante la mañana e inicios de la tarde, se favorecerá la acumulación de precursores de ozono y la formación de este contaminante”, apunta el comunicado. La CAM ha reiterado que la población atienda las informaciones oficiales sobre la calidad del aire, y ha recomendado no exponerse a los picos de contaminación, entre la una y las siete de la tarde.