Sheinbaum responde a las críticas de Ayuso: “Su visión es de imperio, no de iguales”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a los comentarios de Isabel Díaz Ayuso, quien criticó al Gobierno mexicano por su gestión en seguridad mientras todavía exige que se pida perdón por la Conquista. La mandataria ha recordado sus resultados en reducción de homicidios y ha señalado que el rey Felipe VI ha reconocido los abusos que se dieron con la llegada de los españoles al país en 1521. “Y ella no. ¿Cómo lo va a reconocer, si es al revés. “Su visión es de imperio, no de iguales”, ha indicado este martes en rueda de prensa. Sheinbaum también ha señalado que el expresidente mexicano Felipe Calderón es uno de los asesores de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien ha llamado “ideológica”.

Sheinbaum ha contestado con firmeza a la publicación que hizo Ayuso en un programa de televisión español y que luego publicó en redes sociales. “La seguridad en Méjico está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España. ¿Qué pasa con los pueblos de hoy? ¿Para qué pedir la independencia durante 200 años si no nos hacemos responsables de nosotros mismos?”, escribió en X la presidenta de Madrid, enfatizando usar la J en vez de la X para reforzar su postura. En el programa, Ayuso fue entrevistada junto al historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, un defensor de la tesis de que España no debe pedir perdón por la conquista de Hernán Cortés. “Ella es ideológica. Su asunto es ideológico contra nosotros y están aliados con Felipe Calderón allá, con la derecha mexicana. ¿Qué esperan que diga? Que nieguen la historia si ya hasta el rey de España ha reconocido que hubo abusos durante ese periodo", ha destacado Sheinbaum.

La presidenta ha aprovechado para calificar las palabras del rey Felipe VI como “un avance” en las relaciones diplomáticas entre España y México, pero ha resaltado que recibió muchas críticas por su reconocimiento. “Se le vino la derecha encima con lo que dijo, y eso que fue apenas hablar sobre los abusos que hubo”, ha indicado. La mandataria ha recordado que el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió una petición de perdón por la violencia del proceso de conquista en 2019, el inicio de los choques diplomáticos entre ambos países que se agravaron después de que Sheinbaum no invitara a la Casa Real a su toma de posesión. “Vino una campaña en España contra López Obrador, de burla, de racismo, de clasismo”, ha denunciado, pero ha reconocido que se está trabajando de ambos lados para suavizar las relaciones, empezando por reconocer lo que implicó el proceso de conquista. “Tenemos que seguir avanzando en esa visión porque es la dignidad del pueblo de México. Es nuestra historia. Es nuestra base. Es nuestro fundamento. Y es el reconocimiento de los pueblos originarios de hoy porque el racismo y el clasismo sigue existiendo en México”, ha añadido.

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