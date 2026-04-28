Atrapadas cuatro personas en una toma clandestina de un ducto de Pemex en el Estado de México

La estatal ha informado que se produjo un derrumbe durante una inspección en un túnel que conecta con la perforación. Los cuatro afectados no trabajan para la petrolera

Cuatro personas se encuentran atrapadas en un túnel que conecta con una toma clandestina de huachicol en el Estado de México. En un breve comunicado, la empresa estatal Pemex ha informado este lunes que el derrumbe sucedió cuando la petrolera estaba realizando una inspección. También ha aclarado que los afectados no trabajan para Petróleos Mexicanos. Por otro lado, la compañía ha señalado que ya se realizan las labores de búsqueda y rescate en coordinación con Protección Civil.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Acolman (a unos 60 kilómetros al noreste de Ciudad de México). Distintos medios informaron sobre el suceso desde las primeras horas del mediodía de este lunes, pero la petrolera estatal ha confirmado el derrumbe varias horas después. Por el momento se desconoce el estado de las personas atrapadas. Según el periódico El Universal, el túnel tiene una longitud de 100 metros.

La prensa mexicana ha proporcionado muchos más datos que las autoridades. Y también información que contradice la versión oficial de Pemex. De acuerdo con La Jornada, las familias de quienes se encuentran dentro del túnel denunciaron su desaparición en la Fiscalía del Estado de México. Fue en ese momento cuando se desplazaron a la zona. Los rescatistas, según el diario, ya conocían la existencia del sitio. Se trata del mismo lugar en el que, en 2024, murieron dos personas.

De forma paralela al operativo de rescate, la Fiscalía mexiquense ha abierto una investigación para detener a las personas atrapadas.