La Marina detiene en Nayarit al Jardinero, uno de los tres hombres fuertes del CJNG

Las autoridades han detenido en Nayarit a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, uno de los hombres fuertes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a Juan Carlos Valencia y Gonzalo Mendoza. Los tres aspiraban a asumir el liderazgo del grupo criminal, tras la muerte de su jefe absoluto, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en un operativo del Ejército, a finales de febrero. La caída del Jardinero, un veterano del mundo criminal en el Pacífico mexicano, arroja incertidumbre al proceso de sucesión en la organización delictiva y al futuro de territorios como Nayarit, Guerrero o Morelos, donde los grupos del CJNG actuaban presuntamente bajo su mando.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha confirmado el arresto del presunto criminal este lunes en redes sociales, el primero en 10 años. En 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las autoridades lo detuvieron, pero Flores consiguió su libertad poco después. Harfuch ha señalado que El Jardinero contaba con una orden de detención en México y que “también es requerido por autoridades de Estados Unidos”.

La Marina capturó al Jardinero en la pequeña comunidad de El Mirador tras 19 meses de seguimiento, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad. El capo se encontraba en una cabaña y contaba con un fuerte anillo de protección: 30 camionetas y 60 escoltas armados. Para poder acorralarlo, la agentes utilizaron varias aeronaves de vigilancia y cuatro helicópteros. Además, participaron 120 “efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo”.

Ficha de captura de 'El Jardinero'. SSPC

“Al arribar al área, y debido al despliegue del personal naval, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción. Sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe”, ha destacado el Gabinete de Seguridad. Los marinos no dispararon ni una sola vez. En un video difundido por el Gobierno se puede ver cómo Flores Silva, ataviado con una camiseta blanca y pantalón de mezclilla azul, se rinde frente a cuatro agentes que lo encañonan.

Por el momento no ha trascendido si el narcotraficante será enviado al otro lado de la frontera, como ha hecho recientemente el Gobierno de Claudia Sheinbaum con decenas de capos de la droga. Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura, una de las recompensas más altas, un par de escalones por debajo de lo que ofrecían por El Mencho, 15 millones, o por figuras pujantes del Cartel de Sinaloa, como el líder de la facción de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán, por quien ofrecían 10 millones.

Igual que El Mencho, El Jardinero nació en Michoacán, en su caso en el municipio de Huétamo, en noviembre de 1980. El presunto líder criminal llevaba años en el radar de las autoridades, en México y Estados Unidos. De hecho, Flores ya purgó una condena de cinco años al norte de la frontera, en los primeros años de la década de 2010, por tráfico de drogas. En su vuelta a México, El Jardinero estuvo implicado supuestamente en el asesinato de 15 agentes de la policía estatal de Jalisco, en 2015, motivo por el que fue detenido meses más tarde. Su equipo jurídico logró, sin embargo, tumbar la acusación y el acusado quedó libre.

Flores se hizo fuerte en Nayarit al amparo del Gobierno de Roberto Sandoval, del PRI, de nefasto recuerdo para la población. Sandoval, que gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, y su todopoderoso fiscal, Edgar Veitya, instauraron un régimen de terror en el Estado, con casos de despojo, secuestro y extorsión, de la mano del grupo criminal de los Beltrán Leyva, y del CJNG, con Flores a la cabeza. Flores y el CJNG, con la connivencia de Veitya, habrían peleado en la época contra el grupo criminal Los Zetas, motivo de cantidad de asesinatos en el Estado.

El operativo de la detención de 'El jardinero'. Secretaría de Marina

Desde 2020, Flores enfrenta nuevas acusaciones en EE UU. En 2021, el Departamento de Estado informaba de que la oficina de la Fiscalía en el Distrito de Columbia acusaba al presunto criminal de tráfico de cocaína y heroína al país, además de posesión de armas de fuego. Además, la dependencia señalaba que Flores Silva controlaba laboratorios de metanfetamina en el sur de Zacatecas y en Jalisco, y manejaba varias pistas clandestinas en diferentes puntos del territorio para traficar drogas al norte de la frontera.

En 2021 también, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de aquel país, designó al presunto criminal como un “significativo traficante de drogas extranjero”. El Gobierno de Estados Unidos no ha tardado en reaccionar. En redes sociales, el embajador norteamericano, Ronald Johnson, ha destacado que el operativo “representa un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia”.

En México, El Jardinero seguía en la mira de las autoridades, pese a los fiascos procesales. En un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, de 2022, divulgado gracias al hackeo del colectivo Guacamaya, los analistas colocaban a Flores Silva en el segundo peldaño del CJNG en Nayarit, bajo el liderazgo de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo. El Ejército ubicaba a Flores Silva como productor de drogas en municipios del sur de Nayarit, como Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala y La Yesca.