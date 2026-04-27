Dmitrovic evita la derrota del Espanyol ante un Levante que se queda con la miel en los labios

El portero serbio fue el gran protagonista de una noche gris en Cornellà, donde los granotas tuvieron la victoria en su mano pero no supieron aprovecharla

Marko Dmitrovic ya tiene un pie en la leyenda del RCDE Stadium. El portero serbio, que antes del pitido inicial recibió el premio a la mejor parada del mes de marzo de LaLiga de manos de Tommy N’Kono, volvió a justificar ese galardón a lo largo de los noventa minutos con una actuación providencial que salvó al Espanyol de una derrota que, a la vista de lo ocurrido en el tramo final, habría sido difícil de rebatir. El Levante se marchó de Cornellà con un punto que sabe a poco, especialmente después de haber tenido en su mano los tres en los minutos de descuento.

ESP Espanyol 0 Marko Dmitrovic, Leandro Cabrera, Omar El Hilali, Fernando Calero, Carlos Romero, Urko González de Zárate (Pol Lozano, min. 84), Ramon Terrats (Roberto Fernández, min. 57), Edu Expósito, Pere Milla (Antoniu Roca, min. 68), Cyril Ngonge (Tyrhys Dolan, min. 57) y Kike García (Charles Pickel, min. 84) LEV Levante 0 Mathew Ryan, Manu Sánchez, Matías Moreno, Adrián de la Fuente, Jeremy Toljan, Paco Cortés (Iker Losada, min. 59), Pablo Martínez (Carlos Álvarez, min. 71), Víctor García (Tai Abed, min. 85), Ugo Raghouber (Kervin Arriaga, min. 59), Jon Olasagasti y Carlos Espí (Karl Etta Eyong, min. 71) Arbitro Mateo Busquets Ferrer

Tarjetas amarillas Pablo Martínez (min. 69), Edu Expósito (min. 70), Matías Moreno (min. 72), Karl Etta Eyong (min. 77), Pol Lozano (min. 86), González Álvarez (min. 94) Tarjetas rojas Pol Lozano (min. 87)

El partido arrancó con el Espanyol intentando imponer su condición de local. Ngonge buscó espacios desde el principio y Kike García fue el primero en probar a Ryan, aunque sin demasiada convicción. Sin embargo, fue el Levante quien tuvo la ocasión más clara de la primera parte: Víctor García recibió al espacio dentro del área en el minuto 5, se encaró y disparó cruzado de primeras, pero Dmitrovic se estiró de manera instintiva para desviar un balón que llevaba destino de gol. Una parada que marcó el tono de lo que vendría después.

Los granotas se fueron acomodando en el partido a medida que avanzaban los minutos. Se apropiaron del balón, apagaron la presión inicial de los pericos y llegaron a provocar algunos pitos en la grada del RCDE Stadium. Sin embargo, el Espanyol logró sobreponerse y recuperó el control del choque en la recta final del primer tiempo, aunque sin encontrar la claridad suficiente para batir a Ryan. El marcador llegó al descanso sin moverse, con más voluntad que fútbol por ambas partes.

La segunda parte no trajo demasiadas novedades en su inicio. Pere Milla realizó un control espectacular para rematar después a portería, con el balón acabando en los guantes de Ryan, y Expósito probó con una volea que pasó rozando el poste. El Levante no sufría, pero tampoco inquietaba. Hasta que Luís Castro movió el banquillo: la entrada de Etta Eyong y Carlos Álvarez a partir del minuto 72 le dio otro aire a los granotas, que empezaron a apretar con más intensidad en una fase del partido que se llenó de tarjetas amarillas y de tensión en cada disputa.

El momento decisivo llegó en el 88. Pol Lozano, que había entrado al campo apenas tres minutos antes, cometió dos faltas seguidas sobre Carlos Álvarez y vio la segunda amarilla, dejando al Espanyol con diez hombres a falta de dos minutos más el descuento. Una locura. El Levante, que había llegado a Cornellà con la permanencia como horizonte y 32 puntos en el bolsillo, olió la sangre.

Y entonces llegó el festival de Dmitrovic. Primero, en el minuto 90, sacó el pie para desviar un disparo a bocajarro de Etta Eyong tras una falta de Carlos Álvarez en la frontal. Luego, en el 90+3, salió rapidísimo para cerrar todos los ángulos al mismo jugador en un mano a mano que parecía sentenciado. El Espanyol también avisó: Roberto Fernández cabeceó con peligro en el 90+2 tras un centro de Edu Expósito, pero el balón no entró por centímetros. El cierre del partido lo puso Carlos Álvarez con un zapatazo al larguero en el último suspiro que resumió a la perfección la noche del Levante: mucho esfuerzo y la victoria escapándose por los pelos.

El empate deja al Espanyol en el decimocuarto puesto con 39 puntos y aun sin ganar en este 2026. El Levante está a dos de la salvación. Un punto que para los granotas sabe a poco después de todo lo que tuvieron en el descuento.