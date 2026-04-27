Tren Suburbano al AIFA: ruta, estaciones, tarifas y tarjeta aceptada

El nuevo ramal ha sido inaugurado este fin de semana y conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en casi 45 minutos

El ramal que conecta a la estación Buenavista del Tren Suburbano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha sido inaugurado este domingo 26 de abril. Se trata de una de las ampliaciones de infraestructura ferroviaria más relevantes de los últimos años en la zona metropolitana del Valle de México. El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno mexicano para reactivar la red ferroviaria de pasajeros y de carga en el país.

Durante la inauguración, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la falta de infraestructura para llegar al AIFA fue un problema que desincentivaba el uso del aeropuerto. Los usuarios tenían que pagar sumas elevadas por taxis de aplicación para llegar al aeropuerto, y hacer hasta dos horas y media de trayecto.

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Ahora, el recorrido total desde Buenavista hasta el AIFA podría tomar alrededor de 43 minutos, según el anuncio de las autoridades. La frecuencia de los trenes es de 30 minutos, con los siguientes horarios de operación:

Lunes a viernes: de 5.00 a 0.00 horas

Sábados: de 6.00 a 0.00 horas

Domingos y días festivos: de 7.00 a 0.00 horas

Estaciones entre Buenavista y AIFA

El recorrido completo parte de Buenavista e incluye las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería, desde donde arranca el nuevo ramal. A partir de ahí, el tren continúa por Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga, Xaltocán y, finalmente, la estación terminal dentro del AIFA.

La llegada del tren se produce directamente en las instalaciones del aeropuerto. Así, los pasajeros descenderán en la estación subterránea, subirán unas escaleras y quedarán listos para documentar su equipaje y acceder a las terminales. Se estima que el sistema de transporte movilizará a 82.000 pasajeros al día.

Mapa de la línea dos del tren suburbano. TrenSuburbano

Tarifas y tarjetas aceptadas

Durante el primer mes desde la inauguración, el trayecto completo de la estación Buenavista al AIFA tendrá una tarifa promocional de 45 pesos. Los tramos intermedios costarán 11,50 pesos e incluyen cualquier trayecto que no llegue ni salga del AIFA.

Se espera que las tarifas sean reajustadas a finales de mayo. Las autoridades han garantizado que los nuevos precios seguirán siendo más accesibles que los del transporte tradicional.

Para utilizar el nuevo tren, es necesario contar con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), ya que la tarjeta del Tren Suburbano no permite el acceso ni la salida en el nuevo ramal.

Beneficios y próximas etapas

El ramal Lechería-AIFA cuenta con vías dobles y señalización automática para garantizar la velocidad y la seguridad en el trayecto. El proyecto integra seis estaciones intermedias que beneficiarán a municipios como Nextlalpan, Tultitlán y Tultepec, en el Estado de México.

La gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, ha destacado que la infraestructura reactivará la economía regional y mejorará la movilidad en el norte del estado. Como tercera etapa, está en construcción la extensión del servicio desde el AIFA hasta Pachuca, Hidalgo, con seis estaciones adicionales y un recorrido de 57 kilómetros.

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