Tren Suburbano Lechería-AIFA: cuándo se inaugura, horarios, rutas y estaciones
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha realizado el primer viaje con destino hacia el aeropuerto Felipe Ángeles como parte del periodo de pruebas del ferrocarril
El Tren Suburbano que conectará a Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se perfila como uno de los proyectos de movilidad más relevantes del Valle de México. La obra, que forma parte de la gestión de Claudia Sheinbaum, pretende mejorar el acceso al aeropuerto con una alternativa de transporte eficiente y segura.
El domingo, durante el primer recorrido de prueba desde Lechería hasta el AIFA, la mandataria aseveró que el tren de pasajeros estará listo en el primer trimestre de 2026 durante el periodo de Semana Santa para permitir a los usuarios salir desde la estación Buenavista, llegar al aeropuerto y conectar con vuelos nacionales e internacionales.
El tiempo de recorrido y cómo serán los trenes
Las autoridades han informado que el tiempo estimado de traslado desde Buenavista hasta el AIFA será de aproximadamente 43 minutos. El servicio operará con intervalos de 15 minutos entre un tren y otro en cada estación, y contará con una flotilla de 10 trenes, cada uno con cinco vagones y una capacidad de hasta 719 pasajeros. Siete trenes se mantendrán en operación continua, mientras que dos estarán en reserva y uno en mantenimiento permanente, con el objetivo de garantizar la regularidad del servicio.
Horario y costo del Tren Suburbano AIFA
El horario de operación del Tren Suburbano Lechería-AIFA será de las 5.00 de la mañana a las 0.30 horas. El horario se homologará con el servicio actual del Tren Suburbano Buenavista–Cuautitlán para facilitar la integración entre ambos trayectos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado el costo oficial del boleto para llegar al AIFA. Sin embargo, se ha confirmado que el sistema de pago estará homologado con la Tarjeta de Movilidad Integrada.
Conexiones y estaciones del Tren Suburbano AIFA
Para llegar al AIFA desde Ciudad de México, los usuarios deberán abordar el Tren Suburbano en la estación Buenavista con dirección hacia Lechería, en un recorrido total de cinco estaciones. Una vez en Lechería, se realizará el transbordo al ramal Lechería–AIFA, donde iniciará el trayecto hacia el aeropuerto.
Esta línea atravesará comunidades como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán, en el Estado de México. Las estaciones confirmadas son: Lechería, Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prado Sur, Nextlalpan, Jaltocan y AIFA.
En cuanto a las conexiones, la estación Buenavista se enlaza con la Línea B del Metro, mientras que la estación Lechería conectará con la Línea 5 del Mexibús, ampliando las opciones de acceso desde distintos puntos.
Primer viaje en tren de Lechería al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”. Iniciamos la etapa de señalización y pruebas; muy pronto, todas y todos nos subiremos al tren. pic.twitter.com/EgY36aTO9U— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 21, 2025
Los avances de obra
El proyecto presenta un avance general del 92% y se encuentra en la etapa final de pruebas que incluye la señalización automática y la construcción de puentes y pasos peatonales pendientes. El Tren Suburbano Lechería-AIFA forma parte del plan de rescate y expansión de los trenes de pasajeros impulsado por el Gobierno de Sheinbaum.
