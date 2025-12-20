El tren interoceánico con 148 pasajeros choca en México con un tráiler sin dejar heridos

El accidente se ha producido en un municipio de Chiapas cuando una pipa que transportaba asfalto cruzó para intentar ganarle el paso a la locomotora, que quedó destrozada

El tren interoceánico mexicano que cubre la ruta Coatzalcoalcos-Pakal Ná ha chocado este sábado con un tráiler que ha intentado cruzar el paso ferroviario antes de que llegara la locomotora. El accidente no ha dejado ningún herido ni fallecidos, pese a que en el tren viajaban 148 pasajeros, según han informado las autoridades en un comunicado. El aparatoso choque ha destrozado la parte delantera de la locomotora y de la pipa que transportaba material asfáltico.

El incidente se ha producido en un cruce a la altura de la comunidad de Cardona, en el municipio chiapaneco de Pichucalco. Según las autoridades, se ha movilizado otro tren y autobuses para atender a los pasajeros y facilitar el traslado a sus destinos.

Daños del Tren Interoceánico después del choque. Autoridad Ejidal de Cardona

En las imágenes difundidas del choque, se ve el camión volcado y la parte delantera de la locomotora reducida a hierros.

No es la primera vez que se producen este tipo de accidentes cuando vehículos intentar ganarle el paso al tren en cruces ferroviarios. Uno de los últimos ocurrió en el Estado de México el pasado mes de septiembre, cuando un tren arrolló a un autobús en una zona industrial de la carretera federal Atlacomulco–Maravatío dejando 10 muertos y 45 heridos. En esa ocasión, el bus de doble altura también intentó superar el cruce antes de la llegada del tren.