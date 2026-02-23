Estados Unidos dio a México información que permitió ubicar la guarida del Mencho

El Gobierno de México recibió información puntual de parte de agencias de Estados Unidos para llevar a cabo el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue abatido este fin de semana, según ha reconocido la Administración de Claudia Sheinbaum. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, ha precisado este lunes que la información recibida desde Washington permitió dar con la ubicación exacta del jefe criminal en Tapalpa, Jalisco. El titular del Ejército ha señalado que esos datos se complementaron con el seguimiento que las autoridades mexicanas habían hecho de Oseguera, que permitieron determinar cómo se integraba su círculo más cercano, desde su guardia pretoriana hasta sus relaciones sentimentales. De hecho, el seguimiento a una pareja del Mencho fue crucial para dar el golpe.

La aclaración que delimita hasta dónde intervino Estados Unidos cobra fuerza en un momento de fuertes amenazas de la Administración de Donald Trump a su contraparte mexicana en materia de seguridad y golpes contra el narco. Mientras el mandatario republicano amenaza con maniobras militares que podrían vulnerar la soberanía de México y presiona para que Sheinbaum acepte la incursión directa de agencias de EE UU, la presidenta mexicana insiste en que la única colaboración aceptable es en términos de intercambio de información e inteligencia. Sheinbaum ha reiterado esa posición este lunes, en que las corporaciones de seguridad mexicanas han salido en tropel a defender los méritos de la hazaña. “Se demostró la fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, ha dicho el general Trevilla, que contenía el llanto mientras reportaba el fallecimiento de 25 militares en la refriega.

Mientras Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad daban detalles del operativo en una conferencia en Palacio Nacional, Trump dio una entrevista a Fox News en la que, pese a la importancia del golpe contra el CJNG, insistió en que “México debe intensificar sus esfuerzos contra los carteles y las drogas”. La presidenta ha reconocido la colaboración de Washington, pero la ha situado en el mero intercambio de inteligencia. “En este caso hubo información que prestó el Gobierno de Estados Unidos, pero toda la operación, desde su planeación, es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de Defensa Nacional”, ha subrayado. El general Trevilla ha indicado que se trabajó en conjunto con “diversas autoridades” de EE UU, sin precisar a cuáles se refería. “La ubicación en un primer término del área [donde estaba Oseguera] fue con personal de inteligencia militar; había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quienes reconocemos su trabajo”, ha añadido.

La crónica del operativo, descrita a detalle por el propio secretario de la Defensa, permite entender los términos de la cooperación con Washington. Hubo dos momentos clave, de acuerdo con Trevilla: el mapeo del círculo íntimo del Mencho y la localización exacta del líder del cartel jaliscience. “Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores y círculo cercano fue con inteligencia de nosotros. Hubo mucha información adicional que nos dio Estados Unidos. Todo eso, integrado y bien organizado, pudo dar la localización exacta”, ha detallado.

El cerco al Mencho, de 59 años, comenzó el pasado viernes, 20 de febrero, cuando una pareja sentimental del capo le visitó en “una instalación” de cabañas del poblado de Tapalpa. El Ejército estableció este evento dando seguimiento a un sujeto que trasladó a esta persona —de la que no se estableció su sexo— al sitio donde estaba Oseguera. Trevilla ha relatado que la pareja del líder criminal se retiró el 21 de febrero, sábado. “Se obtuvo información de que El Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad”, ha referido el general. A la espera de una segunda confirmación del paradero de Oseguera, que llegaría más noche, se comenzó a integrar el comando que daría el golpe, con elementos de élite del Ejército y la Guardia Nacional, así como con una fuerza aeromóvil de seis helicópteros.