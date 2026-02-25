Felipe González defiende la actuación de Juan Carlos I en el 23-F: “No fue solo ejemplar, sino decisiva”

El expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido este miércoles que el papel del rey Juan Carlos I en el 23-F fue “ejemplar” y “decisivo” para garantizar la continuidad del orden constitucional. Coincidiendo con la desclasificación de los documentos secretos del golpe de Estado, González ha reclamado la aprobación de una ley que permita desclasificar “todos” los secretos oficiales y ha salido en defensa del papel del Rey emérito. Lo ha hecho en presencia de su hijo, el Rey Felipe VI, durante la presentación, en el Senado, de la segunda edición del libro El Rey, del jurista Manuel García-Pelayo, en un acto en el que ha coincidido con el expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy. González ha argumentado que Juan Carlos I no compareció hasta la madrugada del día de la asonada golpista porque “tenía que pulsar” qué pensaban todos los jefes militares, pero nunca, ha remarcado, tuvo “tentación de otra naturaleza”, sino que “tenía absolutamente claro que se oponía al golpe”.

Las palabras de González se han producido el mismo día en el que el Gobierno ha publicado en la página web de La Moncloa los documentos desclasificados del golpe de Estado fallido del 23-F, procedentes de los archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores. En uno de ellos, un documento manuscrito que parece incluir conclusiones de los mandos militares tras el fracaso del golpe, el autor subraya que uno de los principales errores ha sido “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”.

El expresidente socialista se ha pronunciado esta mañana antes de que se hicieran públicos los documentos. González ha reflexionado que Juan Carlos I habría cometido “una estupidez imperdonable” si no hubiera aprovechado el momento como capitán general durante el 23-F para conocer “cómo estaban todas las guarniciones militares” y saber si había un “movimiento de contagio”. De ahí las horas que transcurrieron hasta su comparecencia pasada la una de la madrugada del 24-F, ha razonado.

“Fue un rey constitucional avant la lettre”, ha subrayado el expresidente socialista, que sostiene que el papel de Juan Carlos I fue “absolutamente determinante” a favor de la Constitución, ante “un intento tan salvaje y lleno de balazos”, y “en ningún momento se le pasó por la cabeza” sumarse al golpe.

“Yo quiero que se desclasifique todo de verdad, pero que haya una ley que lo garantice todo”, ha incidido el socialista, que pide una norma que establezca límites claros y homologables a los de otras democracias consolidadas. A su juicio, conocer en profundidad lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 permitiría comprender “de verdad” el papel del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, sobre cuya reacción, ha admitido, persisten dudas en algunos sectores por el tiempo que tardó en dirigirse a la nación. “¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero no tentación de otra naturaleza, no. La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva”, ha sentenciado el socialista.

En ese sentido, González ha sostenido este miércoles que durante el 23-F “en ningún momento España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución”.

Más allá de la intentona golpista, y dejando de lado las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez que ha hecho últimamente, el expresidente socialista ha admitido hoy por lo demás su “preocupación” ante el contexto internacional y ha advertido de un “retroceso de los valores de la democracia en todo el mundo”. “Los que creemos en la democracia tenemos el sentimiento de irnos quedando en minoría”, ha señalado, aunque ha defendido que esa posición puede servir como “plataforma para luchar y recuperar” ese consenso. González cree que hoy, en España, “no faltan libertades, pero sobran insultos y arbitrariedades”, y ha llamado a preservar la convivencia institucional.

El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha coincidido con González en ensalzar la figura del Rey, que ha definido como “neutral pero nunca neutralizado”. Rollán ha destacado que, frente al “secuestro de la soberanía” durante el 23-F, la actuación de Juan Carlos I supuso que el monarca “no sólo hiciera guardar la Constitución, sino que fuera la Constitución misma cuando las demás instituciones habían sido silenciadas por la fuerza”. El presidente del Senado también se ha unido a los ecos de incertidumbre que ha lanzado González sobre los tiempos que corren y ha lamentado que, en “estos tiempos difíciles”, los demócratas liberales “sufran el acoso del populismo y la polarización”. “Nadie puede garantizarnos que los desafíos de ayer no regresen mañana con nuevos disfraces”, ha advertido.

El acto en el Senado ha sido ideado como una reivindicación de la figura de Manuel García-Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, cuya obra analiza la función constitucional del jefe del Estado. Presidido por el Rey Felipe VI, ha reunido a los dos expresidentes del Gobierno González y Rajoy, así como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quienes se ha visto charlar brevemente.